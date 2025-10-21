La Serie A continua a macinare ascolti su Dazn

TORINO - La stagione 25/26 del massimo campionato di calcio continua a macinare ascolti su Dazn e mette a segno un nuovo record: il 7° turno supera il muro dei 6milioni. La giornata che si è conclusa ieri ha sfiorato i 6,3 milioni di spettatori (6.282.266), e va a consolidare una media cumulata di 5,4milioni che è in linea con quella stagione 22-23 quando c’era un sistema di co-esclusive differente. I match in esclusiva su Dazn spingono l’audience: il match della domenica sera, Milan-Fiorentina, è stato quello più visto con 1.420.364 spettatori (lo scorso anno aveva totalizzato, nello stesso orario, 1.140.935), seguito dalla sfida Como–Juventus che ha totalizzato 1.238.583 di spettatori. Roma-Inter, invece, nonostante la co-esclusiva, ha registrato una buona performance, chiudendo a quasi 1.100.000 spettatori (1.054.624) confermandosi un appuntamento di rilievo per gli appassionati.

