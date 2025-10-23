Febbre Napoli-Inter anche tra gli chef: che gol in cucina!

TORINO - Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti a oltre mille ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore, istituzioni e stampa, Le Guide de L’Espresso hanno celebrato l’ottava arte e hanno consacrato l’eccellenza italiana a tavola con la presentazione della 46ª edizione delle Guide: “I 1000 Ristoranti d’Italia” e “I 1000 Vini d’Italia”. Dopo le sette arti classiche - architettura, scultura, pittura, musica, poesia, danza e cinema - l’alta cucina e il vino si sono affermati come ottava arte, per la capacità di parlare a tutti i sensi e di trasformare un gesto quotidiano in esperienza culturale. La serata, condotta da Guido Meda e Federica Masolin, rispettivamente vicedirettore e giornalista di Sky Sport, ha visto alternarsi sul palco talk, interventi e premiazioni.

E naturalmente uno spazio per il calcio è stato trovato, tra battute e sfottò., specie in vista di Napoli-Inter di sabato, rappresentati nella serata da Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso degli azzurri, e Massimo Bottura, tifoso nerazzurro. Dall’alto della classifica li guardava il milanista Carlo Cracco, sorridente anche Davide Caranchini, il cui cuore batte per il Como.