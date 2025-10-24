Conte-Chivu, dove eravamo? Dall'espulsione di entrambi all'obiettivo

MILANO - Li avevamo lasciati… espulsi . Cristian Chivu e Antonio Conte tornano a incrociarsi, pochi mesi dopo il 18 maggio , sera in cui volarono insulti e cartellini. È doveroso fare un passo indietro, per contestualizzare. Erano i giorni in cui Napoli e Inter si giocavano testa a testa lo scudetto , con i tifosi nerazzurri che chiedevano a Chivu un favorino, da eroe del Triplete: fermare il Napoli a Parma , squadra in quel momento allenata dal romeno e in piena lotta per la salvezza. Gli interisti non potevano mica sapere che Chivu sarebbe pure riuscito a frenare Conte e i suoi, ma che in contemporanea un certo Pedro della Lazio, con una doppietta avrebbe fatto lo stesso con l’Inter - di fatto, consegnando lo scudetto ai campani. È stata una partita nervosa, quella del Tardini, soprattutto nel finale. Il Parma, al quale lo 0-0 stava benissimo in chiave salvezza, cercava in tutti i modi di tenersi stretto il punto. Forse sì, pure perdendo un po’ di tempo, come succede sempre in questi casi. Il Napoli, dal canto suo, era nervosissimo perché con quel risultato (e col pari di Pedro ancora da venire) stava vedendo lo scudetto prendere l’autostrada verso nord.

L'ultima volta di Conte contro Chivu

Arriva il novantesimo: il quarto uomo alza la lavagna luminosa che segnala il recupero e intanto Pedro pareggia, ma la situazione tra le panchine resta a dir poco elettrica. A un certo punto volano parole grosse, con Conte che se la prende col vice di Chivu, Gagliardi (ex match analyst del tecnico del Napoli ai tempi in cui egli era ct della nazionale) e Cristian che si mette in mezzo. L’arbitro Doveri, visto il parapiglia, deciderà secondo leggi salomoniche: un rosso per uno e via in tribuna. "Sono il classico imbecille che si mette in mezzo ad una rissa e piglia schiaffi. Non ho fatto niente, sono andato lì per separare", dirà Chivu a fine gara. "Mi ha dato fastidio l'ostruzione fatta dal Parma nel secondo tempo e si sono anche lamentati del recupero", la versione di Conte. A entrambi venne poi comminata una giornata di squalifica. Morale dell’episodio: Conte e il Napoli hanno vinto ugualmente lo scudetto, Chivu ha ottenuto la salvezza con il Parma, l’Inter non ha ancora digerito la doppietta di Pedro.

Napoli-Inter sfida scudetto: Conte ritrova Chivu

Ma torniamo ai giorni nostri, quelli in cui Chivu è intanto diventato l’allenatore dell’Inter che visiterà domani alle 18 il Maradona con tanta elettricità nell’aria. Sarà colpa della situazione diversa che vivono le due squadre. I nerazzurri arrivano da sette vittorie consecutive, l’ultima in Champions contro l’Union Saint-Gilloise, e non potrebbero stare meglio dal punto di vista dell’entusiasmo. Ieri Chivu ha dato addirittura un giorno libero alla squadra, giusto per ribadire che in questo momento non c’è bisogno di caricare ulteriormente la testa dei giocatori. Conte, invece, ha subito prima un ko inaspettato in campionato a Torino, sponda granata, poi una ripassata colossale dal Psv in Champions che ha fatto tanto male. Una contro prestazione condita dalle parole dell’allenatore in conferenza stampa, che non fanno presagire tempi di bonaccia in casa Napoli. "L’ho sempre detto che quest’anno sarebbe stato complesso", ha detto Conte. Ma anche: "Dobbiamo ritrovare le energie fisiche e nervose che avevamo l’anno scorso". Umori opposti, ma sempre la stessa stella a guidare il cammino. Perché anche se è solo ottobre, si fanno le passeggiate tra il foliage e per andare allo stadio forse è meglio portare la giacchetta, lo scudetto è già un tema all’ordine del giorno in questo Napoli-Inter. La partita dirà già quali sono le ambizioni delle due squadre e farà capire quanto siano forti le candidature per la corsa verso il Tricolore. Perché il tricolore di maggio è un sogno lontanissimo, ma un successo sui rivali sarebbe già un passo in più verso il traguardo.