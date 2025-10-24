Milan, Allegri beffato dal "suo" Cuadrado! Pari col Pisa, Athekame evita il ko

Cuadrado spaventa Allegri, Athekame salva il Milan

Parte forte il Milan che al 7' stappa subito l'incontro: punizione dalla trequarti che arriva sulla sinistra per Leao, il portoghese si accentra e calcia sul secondo palo sorprendendo Semper. Risposta del Pisa con un tiro di Bonfanti alto di molto, poi torna il forcing rossonero, ma senza grandi pericoli per la porta nerazzurra: Bartesaghi e Fofana mirano la porta ma con conclusioni deboli. Al ritorno in campo Gilardino sceglie Cuadrado e al 58' l'episodio: tiro dell'ex Juve dalla distanza e tocco di mano di De Winter in area di rigore che porta Zufferli a fischiare penalty per il Pisa. Dal dischetto va proprio Cuadrado che spiazza Maignan e pareggia i conti. La reazione dei padroni di casa è affidata sempre a Leao che al 64' pizzica la traversa da ottima posizione. Al 70' si esalta Semper che devia con due super interventi un colpo di testa di Gabbia e una conclusione dai 30 metri di Saelemaekers diretta sotto la traversa. All'85' il colpo di scena: Nzola viene servito da Akinsanmiro davanti a Maignan e firma il sorpasso Pisa battendo sotto le gambe del portiere del Milan. Doccia gelata per il Diavolo e allora ci pensa Athekame, mandato in campo da Allegri insieme a Nkunku, ad evitare il secondo ko stagionale con un tiro dalla distanza che bacia il palo e si infila in rete per il 2-2. Al 99' Saelemaekers prova ad inventarsi il controsorpasso Milan, ma dopo una splendida serpentina sfiora solamente il palo sparando in porta con la punta. Un punto a testa: Milan a rischio sorpasso, Gilardino al momento si toglie dall'ultimo posto con Genoa e Fiorentina.