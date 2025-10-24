Milan, Allegri beffato dal "suo" Cuadrado! Pari col Pisa, Athekame evita il ko

MILANO - Colpo di scena nel match che apre l'8° capitolo della Serie A con il Milan capolista che si fa fermare dal Pisa a San Siro sul 2-2. Sfiora il clamoroso colpaccio Gilardino che ribalta con Cuadrado e Nzola il vantaggio rossonero di Leao, prima di farsi raggiungere allo scadere da Athekame. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, evita per un soffio il secondo scivolone in campionato con una neopromossa Allegri, ma ora rischia di perdere il primato in solitaria conquistato appena 5 giorni fa.
Cuadrado spaventa Allegri, Athekame salva il Milan
Parte forte il Milan che al 7' stappa subito l'incontro: punizione dalla trequarti che arriva sulla sinistra per Leao, il portoghese si accentra e calcia sul secondo palo sorprendendo Semper. Risposta del Pisa con un tiro di Bonfanti alto di molto, poi torna il forcing rossonero, ma senza grandi pericoli per la porta nerazzurra: Bartesaghi e Fofana mirano la porta ma con conclusioni deboli. Al ritorno in campo Gilardino sceglie Cuadrado e al 58' l'episodio: tiro dell'ex Juve dalla distanza e tocco di mano di De Winter in area di rigore che porta Zufferli a fischiare penalty per il Pisa. Dal dischetto va proprio Cuadrado che spiazza Maignan e pareggia i conti. La reazione dei padroni di casa è affidata sempre a Leao che al 64' pizzica la traversa da ottima posizione. Al 70' si esalta Semper che devia con due super interventi un colpo di testa di Gabbia e una conclusione dai 30 metri di Saelemaekers diretta sotto la traversa. All'85' il colpo di scena: Nzola viene servito da Akinsanmiro davanti a Maignan e firma il sorpasso Pisa battendo sotto le gambe del portiere del Milan. Doccia gelata per il Diavolo e allora ci pensa Athekame, mandato in campo da Allegri insieme a Nkunku, ad evitare il secondo ko stagionale con un tiro dalla distanza che bacia il palo e si infila in rete per il 2-2. Al 99' Saelemaekers prova ad inventarsi il controsorpasso Milan, ma dopo una splendida serpentina sfiora solamente il palo sparando in porta con la punta. Un punto a testa: Milan a rischio sorpasso, Gilardino al momento si toglie dall'ultimo posto con Genoa e Fiorentina.