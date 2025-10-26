Tuttosport.com

Fiorentina-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Viola di Stefano Pioli ospita al Franchi i rossoblù nel derby dell'Appennino valido per l'ottavo turno di campionato
4 min

FIRENZE - Alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Bologna si affrontano nel derby dell'Appennino valido per l'ottava giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono scese in campo in settimana, con la Viola che ha battuto 3-0 il Rapid a Vienna in Conference League andando così a punteggio pieno dopo due partite e i rossoblù che hanno piegato 2-1 la Steaua Bucarest in Romania nel terzo turno della fase campionato di Europa League, raccogliendo così la prima vittoria stagionale nella competizione. Se per i gigliati in coppa va tutto a gonfie vele, lo stesso non si può dire per il torneo di casa nostra: i toscani, infatti, sono una delle grandi delusioni di questo avvio di Serie A e dopo sette gare vanno ancora a caccia del primo successo. Decisamente migliore la situazione in casa emiliana, con Orsolini e compagni che hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi vincendo le ultime due: 4-0 al Dall'Ara contro il Pisa e 2-0 a Cagliari. Non sarà della partita il grande ex Vincenzo Italiano, fermato da una polmonite: al suo posto in panchina ci sarà il vice Niccolini. 

SEGUI FIORENTINA-BOLOGNA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Bologna: diretta tv e streaming

Fiorentina-Bologna, gara valida per l'ottavo turno di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli. 

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Parisi, Comuzzo, Fortini, Viti, Kouadio, Sohm, Ndour, Richardson, Fazzini, Piccoli, Sabiri, Dzeko. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Lucumì, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Niccolini (Italiano indisponibile). 

A disposizione: Pessina, Ravaglia, De SIlvestri, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Pobega, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe. 

ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Imperiale-Rieti. IV UFFICIALE: Guida. VAR: Paterna. ASS. VAR: Marini. 

Fiorentina-Bologna: scopri tutte le quote

 

 

