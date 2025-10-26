Fiorentina-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

FIRENZE - Alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Bologna si affrontano nel derby dell'Appennino valido per l'ottava giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono scese in campo in settimana, con la Viola che ha battuto 3-0 il Rapid a Vienna in Conference League andando così a punteggio pieno dopo due partite e i rossoblù che hanno piegato 2-1 la Steaua Bucarest in Romania nel terzo turno della fase campionato di Europa League, raccogliendo così la prima vittoria stagionale nella competizione. Se per i gigliati in coppa va tutto a gonfie vele, lo stesso non si può dire per il torneo di casa nostra: i toscani, infatti, sono una delle grandi delusioni di questo avvio di Serie A e dopo sette gare vanno ancora a caccia del primo successo. Decisamente migliore la situazione in casa emiliana, con Orsolini e compagni che hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi vincendo le ultime due: 4-0 al Dall'Ara contro il Pisa e 2-0 a Cagliari. Non sarà della partita il grande ex Vincenzo Italiano, fermato da una polmonite: al suo posto in panchina ci sarà il vice Niccolini.