Fiorentina-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

FIRENZE - Alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Bologna si affrontano nel derby dell'Appennino valido per l'ottava giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono scese in campo in settimana, con la Viola che ha battuto 3-0 il Rapid a Vienna in Conference League andando così a punteggio pieno dopo due partite e i rossoblù che hanno piegato 2-1 la Steaua Bucarest in Romania nel terzo turno della fase campionato di Europa League, raccogliendo così la prima vittoria stagionale nella competizione. Se per i gigliati in coppa va tutto a gonfie vele, lo stesso non si può dire per il torneo di casa nostra: i toscani, infatti, sono una delle grandi delusioni di questo avvio di Serie A e dopo sette gare vanno ancora a caccia del primo successo. Decisamente migliore la situazione in casa emiliana, con Orsolini e compagni che hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi vincendo le ultime due: 4-0 al Dall'Ara contro il Pisa e 2-0 a Cagliari. Non sarà della partita il grande ex Vincenzo Italiano, fermato da una polmonite: al suo posto in panchina ci sarà il vice Niccolini.
Fiorentina-Bologna: diretta tv e streaming
Fiorentina-Bologna, gara valida per l'ottavo turno di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Parisi, Comuzzo, Fortini, Viti, Kouadio, Sohm, Ndour, Richardson, Fazzini, Piccoli, Sabiri, Dzeko.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Lucumì, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Niccolini (Italiano indisponibile).
A disposizione: Pessina, Ravaglia, De SIlvestri, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Pobega, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Imperiale-Rieti. IV UFFICIALE: Guida. VAR: Paterna. ASS. VAR: Marini.
