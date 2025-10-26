Dybala stende il Sassuolo, la Roma aggancia il Napoli in vetta! Felici salva il Cagliari

REGGIO EMILIA - La Roma torna al successo in campionato ed è un successo importante perché raggiunge il Napoli in testa alla classifica a quota 18 punti. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la squadra di Gasperini piega il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala.

Partenza aggressiva del Sassuolo che per due volte nei primi 6 minuti fa tremare la Roma con un colpo di testa di Thorstvedt e poi con Fadera che impegna Svilar. I giallorossi però iniziano a prendere il controllo della partita e al 16' ecco Dybala: Muric si supera sulla bella conclusione di Cristante (imbucato da Dybala dopo palla recuperata da Bailey) ma non può nulla sul tap-in dell'ex Juve che torna a segnare in campionato (ultima rete a febbraio)! La partita si accende con Thorstvedt che, nuovamente, di testa spaventa Svilar e poi Muric che si supera ancora contro Cristante uscendo con i tempi giusti sull'ottima imbucata di Dybala che, al 40', fa la barba al palo su punizione. Anche nella ripresa sono i ragazzi di Grosso ad aggredire la partita con Pinamonti che al 53' chiude troppo il diagonale di destro dentro l'area mentre al 68' palo di Pellegrini su incursione personale in area ma lo scavetto si stampa sul palo. La Roma non riesce a chiudere la contesa mancano due gol di cui uno clamoroso all'82' quando Dovbyk serve benissimo Wesley sulla destra ma il giocatore brasiliano calcia fuori! Le occasioni mancate rischiano di ssere pagate amaramente dai giallorossi quando al 91' Mancini in scivolata salva su conclusione ravvicinata di Cheddira. Nei 5 minuti di recupero Pellegrini impegna Muric due volte e la partita finisce per 3 punti preziosi.