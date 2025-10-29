Tuttosport.com

Genoa-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Gli uomini di Vieira ospitano grigiorosso di Nicola all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A
GenoacremoneseSerie A
Genoa-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Getty Images

Genoa e Cremonese si affrontano al Ferraris per contendersi la 9ª giornata di campionato. Il Grifone, già reduce dalla sconfitta esterna contro il Torino, scende in campo a caccia della prima vittoria in campionato, con l'obiettivo di ridare fiato a una classifica che riporta l'ultimo posto con soli 3 punti raccolti finora: la prossima giornata, gli uomini di Patrick Vieira affronteranno il Sassuolo al Mapei. La formazione di Davide Nicola ha invece raccolto 2 punti negli ultimi 2 impegni casalinghi con Udinese e Atalanta. L'agenda di Jamie Vardy e compagni prevede poi la gara interna con la Juventus in programma sabato 1 novembre.

Genoa-Cremonese: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Vieira e Nicola è in programma alle ore 20.45 di mercoledì 29 ottobre. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Genoa-Cremonese sul nostro sito.

Genoa-Cremonese: le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Siegrist, Otoa, Stanciu, Onana, Thorsby, Ellertsson, Venturino, Carboni, Cuenca, Marcandalli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Cornet, Messias, Colombo

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: Malinovskyi, Ostigard

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Audero, Nava, 55Folino, Faye, Ceccherini, Sarmiento, Zerbin, Lordkipanidze, Johnsen, Vardy, Sanabria

Indisponibili: Collocolo, Grassi, Moumbagna, Pezzella

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Arbitro: Abisso di Palermo, Assistenti: Di Gioia e Di Giacinto, Quarto Uomo: Perenzoni, Var: Dionisi, Ass. Var: Volpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

