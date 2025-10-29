Genoa-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Genoa e Cremonese si affrontano al Ferraris per contendersi la 9ª giornata di campionato. Il Grifone, già reduce dalla sconfitta esterna contro il Torino, scende in campo a caccia della prima vittoria in campionato, con l'obiettivo di ridare fiato a una classifica che riporta l'ultimo posto con soli 3 punti raccolti finora: la prossima giornata, gli uomini di Patrick Vieira affronteranno il Sassuolo al Mapei. La formazione di Davide Nicola ha invece raccolto 2 punti negli ultimi 2 impegni casalinghi con Udinese e Atalanta. L'agenda di Jamie Vardy e compagni prevede poi la gara interna con la Juventus in programma sabato 1 novembre.