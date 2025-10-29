Pagelle Lecce-Napoli: Neres dà la svolta, super Milinkovic! Conte la vince come può e Camarda...

Secondo successo consecutivo per il Napoli, che al Via del Mare ha superato il Lecce di Eusebio Di Francesco all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A. Un successo deciso dalla rete di Frank Anguissa (69') che segue la vittoria interna sull'Inter e che consente alla formazione di Antonio Conte di mantenere il comando della classifica con 21 punti. L'agenda di Kevin De Bruyne e compagni - l'ex City ha rimediato una lesione che lo terrà fuori dal campo fino a fine anno - prevede il doppio appuntamento al Maradona con il Como in campionato (Serie A) e con l'Eintracht Francoforte in Champions League. I salentini rimediano invece la quinta sconfitta in campionato, rimanendo fermi a quota 6 punti: la prossima c'è la Fiorentina al Franchi.
Le pagelle del Lecce
Falcone 6 - Sollecitato solo su Olivera, poco può farci sull’incursione aerea di Anguissa.
Veiga 6 - Lang non è una preoccupazione, Neres gli dà di più, discontinua ma presente la fase di spinta.
Gaspar 5 - Soffre il gioco spalle alla porta di Lucca, peggio si trova quando deve rincorrere gli incursori partenopei. In più la deviazione, ovviamente involontaria, sul colpo di testa di Anguissa.
Tiago Gabriel 5.5 - Si fida molto della sua velocità ed è fin troppo costretto a utilizzarla a causa di un piazzamento mai troppo preciso.
Gallo 6 - Non si spaventa davanti a Politano.
Coulibaly 6 - Gioca di posizione e ci mette il fisico, quello che serve. Meleh (32’ st) ng
Ramadani 6 - Propone una regia ordinata. Un rimpianto: forse quel pallone dalle mani di Camarda avrebbe dovuto prenderselo per davvero.
Berisha 6 - Più trequartista che mezzala, d’altronde le caratteristiche sono quelle. Spregiudicato quando ci prova da ogni zona del campo. Pierret (38’ st) ng
Blenda 6 - Saggia subito le caviglie di Olivera, rischiando un giallo prematuro, non entra mai con la tecnica nel match e infatti rimane in campo giusto un tempo. Morente (1’ st) 5.5 Meglio, ma non cambia passo al Lecce.
Camarda 5 - Ha pochi riferimenti, decide di andarli a prendere la grande occasione del fischetto, mostrando la tanta personalità. Molto meno nel momento della battuta. Come cantava De Gregori? Stulic (25’ st) 5.5 Apporto minimo.
Banda 6 - Tiene sotto pressione la fascia destra del Napoli, procurandosi qualche fallo e conservando più di un possesso. N'dri (20’ st) 6.5 Energia frenetica in questo momento quasi imprescindibile.
All. Di Francesco 6 Il suo Lecce è coraggioso, aspetta quando deve aspettare ma soprattutto quando può tiene palla volen- tieri e con perizia. Il problema è arrivare in zona tiro.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 7 - Intuisce il lato, il resto lo fanno gli abbondanti centimetri a disposizione. Salva il Napoli da una pericolosa ricerca della rimonta.
Di Lorenzo 6 - Sufficienza stiracchiata per il capitano, probabilmente non nel suo momento migliore di forma, ma stringe i denti e continua a combattere.
Juan Jesus 5.5 - Non ci mette la dovuta attenzione, però rimane un rigorino. La posizione è giudicata innaturale dall’arbitro, forse poteva ritrarre il braccio, ma di sicuro non stava sbracciando né è andato a cercare la deviazione. Si becca anche un'imbruttita tosta di Conte, che gli mette più ansia di Stulic.
Buongiorno 6 - Dalle sue parti non si passa, nel senso che raramente il Lecce ci arriva con convinzione.
Olivera 6.5 - Spinge più e meglio di Di Lorenzo, ha la miglior occasione del primo tempo ma viene sbarrato da Falcone. Spinazzola (16’ st) 6 - Accende il turbo solo in un’occasione.
Zambo Anguissa 7 - Come spesso capita è il più presente dei centrocampisti azzurri: recupera, gestisce e invade l'area fino alla rete.
Gilmour 6.5 - Controfigura di Lobotka con meno regia ma più gamba.
Elmas 5.5 - Dovrebbe rappresentare la parte di fantasia e tecnica nel centrocampo: no, non ci siamo. Gutierrez (40’ st) ng
Politano 5.5 - È quello che calcia con maggior frequenza, difetta in precisione. Mctominay (16’ st) 6 - Una certezza di solidità.
Lucca 6 - Inzaghi e vince il duello fisico con Gaspar, da qui a segnare ce ne passa, ma rimane un utile punto di riferimento per i compagni. Holjund (16’ st) 5.5 - Quando tocca a lui, il Napoli pensa già ad altro, non lo vede mai.
Lang 5.5 - Senza palla è nell’uno contro uno, fatica a dialogare con i compagni. Esce per infortunio. Neres (3’ st) 7 - Completa più dribbling di Lang nella prima azione in campo e pennella l’assist da fermo per il gol del vantaggio.
All. Conte 6 - La vince come può, con i fatidici episodi favorevoli, provando a risparmiare qualche energia per il Como.
Arbitro Collu 5.5 - Distratto sui cartellini, valuta allo schermo il tocco di mano di Jesus reputando innaturale la posizione dell’arto.
