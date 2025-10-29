Pagelle Lecce-Napoli: Neres dà la svolta, super Milinkovic! Conte la vince come può e Camarda...

Secondo successo consecutivo per il Napoli, che al Via del Mare ha superato il Lecce di Eusebio Di Francesco all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A. Un successo deciso dalla rete di Frank Anguissa (69') che segue la vittoria interna sull'Inter e che consente alla formazione di Antonio Conte di mantenere il comando della classifica con 21 punti. L'agenda di Kevin De Bruyne e compagni - l'ex City ha rimediato una lesione che lo terrà fuori dal campo fino a fine anno - prevede il doppio appuntamento al Maradona con il Como in campionato (Serie A) e con l'Eintracht Francoforte in Champions League. I salentini rimediano invece la quinta sconfitta in campionato, rimanendo fermi a quota 6 punti: la prossima c'è la Fiorentina al Franchi.