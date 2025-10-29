I gol di Hermoso e Dovbyk , entrambi nel secondo tempo, permettono alla Roma di battere 2-1 (con brivido finale dopo la rete di Circati) il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A e agganciare il Napoli in testa alla classifica . I giallorossi di Gasperini conquistano la settima vittoria in campionato e salgono a quota 21 punti. Quarta sconfitta, invece, per il Parma, fermo a 7. Successo casalingo anche per il Como , che batte 3-1 il Verona e vola in zona Europa con 16 punti. Si tratta del settimo risultato utile di fila in Serie A per la squadra di Fabregas , mentre il Verona, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, rimedia il quarto ko e resta nella parte calda della graduatoria con appena 5 punti. A regalare il trionfo al Como le reti di Douvikas, Posch e Vojvoda .

Roma-Parma 2-1

Gasperini propone dall'inizio Ferguson. La partita dell'irlandese dura appena sette minuti, anche se di fatto si era già conclusa dopo venti secondi, tempo di prendere un colpo alla caviglia (che gli aveva dato noia recentemente) nello scontro con Valenti: una botta che ha reso impossibile proseguire. Al suo posto entra Bailey. Al 39', Soulé trova il gol. Richiamato all'on-field review, però, l'arbitro Crezzini valuta (giustamente) impattante e punibile la posizione di fuorigioco di Celik, che ha ostacolato la visuale di Suzuki. Nella ripresa il Parma ha un ottimo impatto ma la Roma cresce e alza i ritmi, fino a trovare il gol al 63': angolo di Dybala, Hermoso tutto solo colpisce di testa e approfitta dello scontro tra Suzuki e Delprato, che ha impedito l'intervento al portiere giapponese. Cuesta prova il tutto per tutto inserendo diversi attaccanti e concedendo necessariamente spazio alle azioni giallorosse a caccia del raddoppio. Svilar si mette in mostra su Sorensen e poi il secondo gol dei giallorossi arriva all'81', quando Dovbyk controlla di coscia dopo uno scambio con Cristante e sfodera un tiro immediato di mancino. A mettere paura alla Roma è Circati, che accorcia all'86': rimessa lunga di Valenti, Benedyczak prolunga di testa svettando sul neoentrato Ghilardi e Circati in spaccata batte Svilar. La formazione di Gasperini non si scompone però e controlla il risultato sino al triplice fischio finale.

Como-Verona 3-1

I padroni di casa partono subito con il piede sull'acceleratore, colpendo il palo dopo appena 6' con un calcio di punizione di Nico Paz. Neanche il tempo di riorganizzarsi per gli scaligeri, che i biancoblù passano in vantaggio al 9' grazie alla rete messa a referto da Douvikas: cross dalla sinistra di Valle e colpo di testa vincente dell'attaccante greco. La compagine di Paolo Zanetti inizialmente fa fatica a trovare spazi, ma al 23' si ritaglia la sua prima chance con Serdar, sul quale è decisivo l'intervento di Butez. Quest'ultimo, però, due minuti più tardi combina un pasticcio insieme a Caqueret regalando palla a Serdar: il centrocampista ne approfitta realizzando il gol del pareggio. Nella ripresa il Verona prova subito a rendersi pericoloso con Giovane che pesca Orban, la cui conclusione viene deviata in maniera provvidenziale da Ramon. Al 62' i padroni di casa tornano in vantaggio grazie alla marcatura di Stefan Posch che, su assist di Caqueret, anticipa Valentini e fa 2-1. I gialloblù provano a spingere sull'acceleratore aggiungendo anche Sarr al parterre di attaccanti in campo, ma il gioco spezzettato non permette loro di andare ad impensierire Butez. Nel finale Bradaric ha la grande chance per pareggiare, ma l'estremo difensore avversario si supera. In pieno recupero la squadra biancoblù mette il punto esclamativo sul successo con il neo-entrato Mergim Vojvoda che, servito da Jesus Rodriguez, firma il definitivo 3-1.