Il Toro torna da Bologna con un punto, l’Inter manda Pioli a picco. Caos in Genoa-Cremonese

L' Inter alza la testa contro la Fiorentina e si riprende dal ko di Napoli travolgendo i viola col risultato di 3-0. Mattatore della serata Hakan Calhanoglu che, con la sua doppietta, regala tre punti preziosissimi a Chivu per rimanere nella scia di Napoli e Roma . Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i nerazzurri passano con il gol del turco al minuto 66 con un preciso destro da fuori area. Passano solo cinque minuti e arriva il raddoppio dell' Inter firmato da una perla di Sucic . All'88esimo arriva il definitivo tris ancora con Calhanoglu che dagli undici metri trasforma un rigore procurato da Bonny che fa espellere anche Viti (doppio giallo). In classifica l'Inter aggancia il Milan al terzo posto a quota 18 punti mentre la formazione di Stefano Pioli scivola al penultimo posto in classifica ferma a 4 punti.

Crisi Genoa, pari Torino

Quarto risultato utile consecutivo per il Torino che, con una buona prestazione, esce indenne dal Dall'Ara di Bologna. Il match è terminato a reti inviolate con i granata che hanno sfiorato più volte il gol con Adams e Ilic. In classifica, i granata di Baroni agganciano l'Udinese al decimo posto mentre i ragazzi di Italiano salgono al sesto in compagnia della Juventus. Caos a Genova dove Bonazzoli affossa i padroni di casa con un'altra doppietta (spettacolare il primo gol in rovesciata): la formazione ligure subisce anche la contestazione dei propri tifosi che chiedono le dimissioni di Vieira. La gara è stata sospesa per diversi minuti, almeno cinque, per il lancio di oggetti in campo e l'accensione di fumogeni da parte dei tifosi genoani. In classifica, la Cremonese è sempre più la sorpresa di questa Serie A con l'ottavo posto in solitaria mente il Genoa resta il fanalino di coda con soli tre punti guadagnati.