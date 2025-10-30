Pagelle Inter-Fiorentina: Dimarco spina per i viola, Kean lotta da solo. Sucic diamante

Sommer 6 Le due parate su Kean (non difficili) giustificano il voto. Per il resto serata di ordinaria amministrazione.
Akanji 6.5 Si riscatta rispetto alla brutta prova di Napoli (ci voleva poco) tornando ai livelli a cui aveva abituato prima del black-out al Maradona.
Bisseck 6.5 Dopo il test nel secondo tempo con il Saint-Gilloise, Chivu lo lancia dal 1' al centro della difesa: il suo fisicaccio lo aiuta a evitare problemi, anche se nella ripresa perde Kean che fila in porta. Amnesia che gli costa mezzo punto in pagella.
Bastoni 7 Come a Napoli, nel primo tempo è il più pericoloso dell’Inter: prima mette alla frusta De Gea, poi serve a Dimarco il pallone del possibile 1-0, ma il portierone della Fiorentina dice ancora no. Frattesi (44' st) ng
Dumfries 6 Lievita nella ripresa dopo un primo tempo un po’ così. Carlos Augusto (33' st) ng
Barella 6 Stranamente arruffone nel primo tempo, cresce alla distanza. Zielinski (40' st) ng
Calhanoglu 8 Tradizione rispettata: la Fiorentina è la squadra a cui aveva segnato più gol nei cinque campionati europei (5), ieri ha servito sesto e settimo. Mette il piede pure sull’azione del raddoppio.
Sucic 7.5 Nel primo tempo è po’ scolastico. Ripresa gagliarda, probabilmente grazie a qualche suggerimento di Chivu nello spogliatoio. Poi arriva il gol: un diamante purissimo.
Dimarco 7 È una spina per la difesa della Fiorentina: solo una parata monstre di De Gea gli nega la soddisfazione del gol.
Lautaro 5.5 Per una volta fa da comparsa. Luis Henrique (44' st) ng
Esposito 6 La torre che manda in porta Lautaro a inizio ripresa fotografa la sua notte di sacrificio. Bonny (33' st) 6 Prende il rigore del 3-0.
All. Chivu 7 Con un paio di accorgimenti all’intervallo, “sghiaccia” Sucic e fa sì che Akanji sia più propositivo. Da lì l’Inter decolla.
De Gea 7 Nella città che ospiterà i prossimi Giochi invernali, mostra doti da hockeista per come respinge, sempre di stinco, le conclusioni di Bastoni e Dimarco. Nella ripresa di ripete su Dumfries e Bisseck. Prende tre gol, in una notte in cui però gioca da campione.
Comuzzo 4.5 Regala all’Inter la prima occasionissima del match con un errore da matita blu. E sul raddoppio nerazzurro Sucic lo salta netto.
Pablo Mari 6 Si francobolla a Esposito e riesce ad annullare l’avversario.
Viti 4.5 Quando l’Inter alza i giri va in tilt e chiude con rigore ed espulsione.
Dodo 5.5 A sinistra l’Inter sfonda con troppa facilità.
Sohm 6 Dà peso al centrocampo: finché ne ha è bravo pure quando c’è da ripartire. Fagioli (18' st) 5.5 Entra nel momento peggiore.
Mandragora 5.5 Perde Sucic sul raddoppio dell’Inter. Dzeko (31' st) ng Ricorderà a lungo la standing ovation di San Siro nerazzurro.
Ndour 6 Non fa niente di eccezionale, ma il suo impatto sulla partita è evidente.
Gosens 6 Limita Dumfries, non poco. Fortini (33' st) ng
Gudmundsson 5 Applicato in marcatura su Calhanoglu, meno efficace quando la viola prova a ripartire. Fazzini (18' st) 5.5 Non incide.
Kean 6 Impegna due volte Sommer ed è sempre vivo anche quando i palloni scarseggiano.
All. Pioli 5.5 Mettere in campo una Fiorentina muscolare è una buona idea, ma è troppa la differenza con questa Inter.
Sozza 4.5 All’Inter sullo 0-0 mancano due rigori, entrambi per trattenute evidenti di Comuzzo su Esposito.
