Pagelle Inter-Fiorentina: Dimarco spina per i viola, Kean lotta da solo. Sucic diamante

De Gea 7 Nella città che ospiterà i prossimi Giochi invernali, mostra doti da hockeista per come respinge, sempre di stinco, le conclusioni di Bastoni e Dimarco. Nella ripresa di ripete su Dumfries e Bisseck. Prende tre gol, in una notte in cui però gioca da campione.

Comuzzo 4.5 Regala all’Inter la prima occasionissima del match con un errore da matita blu. E sul raddoppio nerazzurro Sucic lo salta netto.

Pablo Mari 6 Si francobolla a Esposito e riesce ad annullare l’avversario.

Viti 4.5 Quando l’Inter alza i giri va in tilt e chiude con rigore ed espulsione.

Dodo 5.5 A sinistra l’Inter sfonda con troppa facilità.

Sohm 6 Dà peso al centrocampo: finché ne ha è bravo pure quando c’è da ripartire. Fagioli (18' st) 5.5 Entra nel momento peggiore.

Mandragora 5.5 Perde Sucic sul raddoppio dell’Inter. Dzeko (31' st) ng Ricorderà a lungo la standing ovation di San Siro nerazzurro.

Ndour 6 Non fa niente di eccezionale, ma il suo impatto sulla partita è evidente.

Gosens 6 Limita Dumfries, non poco. Fortini (33' st) ng

Gudmundsson 5 Applicato in marcatura su Calhanoglu, meno efficace quando la viola prova a ripartire. Fazzini (18' st) 5.5 Non incide.

Kean 6 Impegna due volte Sommer ed è sempre vivo anche quando i palloni scarseggiano.

All. Pioli 5.5 Mettere in campo una Fiorentina muscolare è una buona idea, ma è troppa la differenza con questa Inter.