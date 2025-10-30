Tuttosport.com

Milan-Como a Perth: se il Ministro dello sport fa il cerchiobottista

Abodi prima dice: "Giocare  a 14 mila km da Milano una partita di Serie A è un'occasione irripetibile anche per gli aspetti positivi", ma non spiega quali. Poi soggiunge: "Manca il rispetto per i tifosi". Ma allora, da che parte sta?
Xavier Jacobelli
1 min
MilanComoAbodi
Milan-Como a Perth: se il Ministro dello sport fa il cerchiobottista© ANSA

Dal vocabolario della Treccani: "Cerchiobottismo. Nel linguaggio del giornalismo politico, tendenza a non prendere mai una posizione netta, a mantenersi in precario equilibrio, senza compiere una scelta precisa, prendendo il partito ora dall’una ora dall’altra parte". Dite voi se il termine non s'attagli al Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a proposito di Milan-Como da giocare in Perth, a 14 mila km da Mil

