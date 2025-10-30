La Lazio frena a Pisa, Sarri aggancia Toro e Udinese. Gila terzo pari di fila

PISA - La Lazio non dà continuità al successo ottenuto nella scorsa giornata contro la Juventus e non va oltre lo 0-0 all'Arena Garibaldi di Pisa. I biancocelesti ci provano soprattutto nel primo tempo con Basic, fermato dal palo, e Isaksen, mentre Cuadrado e compagni si affacciano dalle parti di Provedel nella ripresa con Moreo - che ha rilevato al 65' proprio il colombiano - e Touré. Con questo pareggio gli uomini di Sarri salgono all'undicesimo posto con 12 punti, in coabitazione con Udinese e Torino, mentre i nerazzurri di Gilardino agganciano l'Hellas Verona a quota 5.