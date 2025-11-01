Udinese-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale

L'Atalanta torna in campo per cancellare il momento altalenante e tornare alla vittoria. I bergamaschi affronteranno l'Udinese nella decima giornata di Serie A. Cinque i pareggi consecutivi per i nerazzurri, sette quelli ottenuti finora in campionato in nove gare disputate: "La prestazione contro il Milan dimostra quanto la squadra stia bene - ha dichiarato Ivan Juric in conferenza stampa -. La situazione è questa, nel calcio in Italia conta solo il risultato. Abbiamo visto le partite dell'Udinese, hanno fatto molto bene, sono giocatori fisicamente dotati, se sei un po' sotto la paghi, loro vanno forte. E' una squadra solida". Non ci sarà Daniel Maldini, fermatosi a causa di una contrattura a fine rifinitura.