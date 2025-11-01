Milinkovic, altro rigore parato! Morata grazia Conte, il Napoli si salva col Como

NAPOLI - Termina senza reti la sfida del Maradona tra Napoli e Como . Un punto a testa tra Conte e Fabregas con assoluto protagonista un super Vanja Milinkovic - Savic . Il portiere azzurro ipnotizza nel primo tempo Morata dal dischetto arricchendo la sue incredibile statistiche sui rigori parati, ma per la capolista non arrivano i tre punti. Ora la Roma ha l'occasione di potersi prendere il primato in solitaria, mentre per i lariani arriva un altro prezioso passo in avanti per poter essere tra le candidate nella lotta per un posto in Europa .

Milinkovic-Savic ferma Morata

Fabregas perde subito per infortunio Kempf, al suo posto Diego Carlos che è subito decisivo con un'ottima chiusura sul potenziale assist di Neres per Hojlund. Il Como cresce nelle due fasi e al 24' arriva l'episodio: Morata si infila nella difesa azzurra e viene steso in area di rigore da Milinkovic-Savic. L'ex Juve si prende la responsabilità davanti all'ex Toro che si conferma un muro nell'uno contro uno dagli 11 metri, rimediando all'errore per il fallo commesso. Impressionante Vanja: tra la scorsa stagione e questa sono 6 i rigori parati contro gli 11 tirati contro; Pasalic, Castro, Retegui, Puilisic, Camarda e oggi Morata fermati, quest'anno solo Calhangolu e Luis Suarez dello Sporting Lisbona sono riusciti a batterlo. Si rianima il Maradona e i padroni di casa ci provano con McTominay prima ed Elmas poi, entrato in campo al posto dell'infortunato Gilmour, senza però preoccupare particolarmente un attento Butez.

Un punto tra Napoli e Como

Il ko di Gilmour mette in difficoltà il tecnico partenopeo che inizialmente stava pensando addirittura ad un rientro anticipato di Lobotka, poi la scelta su Elmas per mettere una toppa sull'emergenza regista. Conte al rientro in campo manda dentro Gutierrez per un acciaccato Spinazzola, Politano è il primo a suonare la carica mettendosi in proprio ma trovando ancora un puntuale Butez. Il Como si difende bene, ma perde centimetri di campo con il Napoli che non riesce a trovare lo spazio giusto. Al 70' è McTominay a coordinarsi, ma la conclusione è troppo debole per spaventare Butez. Al 73' Conte si gioca la carta Lang, Posch e Da Cunha le risposte di Fabregas, Hojlund ci prova di testa colpendo però centralmente al minuto 80, il finale scivola via senza tanti sussulti. Termina pari e senza reti al Maradona, a sorridere è la Roma di Gasperini che può prendersi il primo posto in solitaria.