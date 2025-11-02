Fiorentina-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

FIRENZE - L'addio di Daniele Pradè come antipasto della delicatissima sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Lecce mentre i tifosi della Curva Fiesole stanno tappezzando vari luoghi della città con striscioni in cui contestano tutti: proprietà, società, squadra, allenatore e Comune. Difficile che il ribaltone societario, che pare abbia sorpreso più di un tesserato al Viola Park e aperto un vuoto di potere in un momento fra i più complicati della storia del club (un nuovo ingresso dovrebbe avvenire entro la prossima sosta, i rumors indicano Cristiano Giuntoli, Gianluca Petrachi e la suggestione Paolo Maldini), possa distrarre una Fiorentina obbligata a vincere. Piuttosto spingerà tutti a assumersi ancor più le proprie responsabilità: la parola d’ordine nello spogliatoio viola è rimanere impermeabili e trovare in se stessi la forza, il carattere, l’orgoglio per rialzarsi e ripartire. Dall’alto della sua esperienza e al di là della fiducia finora incassata da parte di Commisso Pioli è consapevole di essere sempre più in discussione (persistono i nomi di Vanoli e Thiago Motta) e in questa vigilia non ha parlato proprio perché è il primo a sapere che oggi contano solo i fatti, ovvero risultato e prestazione