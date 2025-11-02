Fiorentina-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

FIRENZE - L'addio di Daniele Pradè come antipasto della delicatissima sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Lecce mentre i tifosi della Curva Fiesole stanno tappezzando vari luoghi della città con striscioni in cui contestano tutti: proprietà, società, squadra, allenatore e Comune. Difficile che il ribaltone societario, che pare abbia sorpreso più di un tesserato al Viola Park e aperto un vuoto di potere in un momento fra i più complicati della storia del club (un nuovo ingresso dovrebbe avvenire entro la prossima sosta, i rumors indicano Cristiano Giuntoli, Gianluca Petrachi e la suggestione Paolo Maldini), possa distrarre una Fiorentina obbligata a vincere. Piuttosto spingerà tutti a assumersi ancor più le proprie responsabilità: la parola d’ordine nello spogliatoio viola è rimanere impermeabili e trovare in se stessi la forza, il carattere, l’orgoglio per rialzarsi e ripartire. Dall’alto della sua esperienza e al di là della fiducia finora incassata da parte di Commisso Pioli è consapevole di essere sempre più in discussione (persistono i nomi di Vanoli e Thiago Motta) e in questa vigilia non ha parlato proprio perché è il primo a sapere che oggi contano solo i fatti, ovvero risultato e prestazione
Fiorentina-Lecce quote e consigli sulle puntate
Segui la diretta di Fiorentina-Lecce su Tuttosport.com
Dove vedere Fiorentina-Lecce streaming e diretta tv
Fiorentina-Lecce gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A e in programma questo pomeriggio alle 15:00 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile gratuitamente su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi-Caviglia, Ndour, Fortuni; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kospo, Kuoadio, Parisi, Fagioli, Sohm, Richardson, Fazzini, Piccoli, Dzeko. Indisponibili: Gosens, Lamptey, Kouame, Sabiri. Squalificati: Viti. Diffidati: nessuno
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Helgason, Pierret, Kaba, Maleh, N'Dri, Camarda, Sottil, Morente. Indisponibili: Jjean, Marchwinski, Perez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gaspar.
Arbitro: Rapuano (Rimini). Assistenti: Palermo e Barone. IV uomo: Ayroldi. Var: Massa. Avar: Maresca.