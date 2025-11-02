"Siamo sempre 11 contro 11. Dobbiamo avere grande rispetto per l'Inter, che è una bestia nera per tante squadre, non solo per noi. Dobbiamo preparare la partita al meglio, dando il 100%, perché altrimenti si rischia di fare brutte figure. Non dobbiamo avere un atteggiamento leggero: dobbiamo cercare di fare punti". Paolo Zanetti sprona il suo Verona: sulla carta la gara di domani contro l'Inter appare proibitivo ma "il bello della Serie A è anche questo, affrontare grandi squadre. Dobbiamo prendere energia dai tanti tifosi che saranno con noi allo stadio per cercare di fare il massimo". Christian Chivu, reduce dal netto successo contro la traballante Fiorentina di Stefano Pioli, ha commentato così l'ultima prestazione dei nerazzurri: "Era importante vincere e reagire per continuare il nostro cammino. Abbiamo tirato fuori una prestazione attenta e matura. Nonostante il dominio, nel primo tempo siamo stati leziosi e poco cattivi davanti all'area di rigore. Nella ripresa abbiamo aggiunto quello che ci mancava per segnare". L'Inter dovrà fare ancora a meno di Marcus Thuram, alle prese con un infortunio che lo tiene ancora lontano dal campo, con Bonny favorito su Pio Esposito per far coppia con Lautaro. Tornerà, invece, tra i convocati Josep Martinez in seguito al brutto incidente in cui è stato coinvolto il portiere, che è costato la vita ad un anziano.