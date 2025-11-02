Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Proseguire il trend positivo delle ultime gare. Questo l'obiettivo del Torino contro il Pisa, con i granata che dopo un avvio difficile sembrano aver trovato la quadra con 8 punti nelle ultime 4 partite. "Per prima cosa bisogna che ci sia la consapevolezza che andiamo ad affrontare una squadra ostica, che ha fatto delle prestazioni importanti e quindi domani ci attende una sfida difficile - avverte Baroni in conferenza - Pertanto dovremo scendere in campo con ferocia e convinzione, senza scendere di un gradino rispetto all'atteggiamento che abbiamo dimostrato nelle altre partite". "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, però c'è la volontà e la determinazione da parte dei ragazzi, la consapevolezza dopo la gara con la Lazio per la continuità di prestazioni e di risultati". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, in vista della gara di Torino contro i granata in una dichiarazione diffusa dal club, visto che per gli impegni ravvicinati (i nerazzurri hanno pareggiato giovedì sera nel posticipo contro la squadra di Sarri) non c'è stato il tempo di organizzare la consueta conferenza stampa. Proprio la continuità di prestazioni (il Pisa arriva da tre risultati utili consecutivi), secondo Gilardino è la priorità. "Incontriamo una squadra fisica - ha aggiunto -, che si è ripresa rispetto all'inizio del campionato. È in crescita, ha ottime fisicità e ottime qualità e quindi dobbiamo farci trovare pronti".