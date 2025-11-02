Hojlund si vede poco, garanzia Diao, Milinkovic spaventoso: le pagelle di Napoli-Como

"La partita si è giocata a livelli molto alti ed intensi. Loro possono recriminare sul rigore, ma poi noi avremmo meritato qualcosa di più. Non ricordo Vanja che ha fatto parate. Oggi il Como è una realtà e sta facendo grandi cose, complimenti a loro ma anche a noi. Abbiamo fatto una prestazione seria nonostante le difficoltà." Queste le parole di Antonio Conte al termine del pareggio a reti bianche contro il Como di Cesc Fabregas - con cui il tecnico partenopeo ha battagliato fino alla fine -, in merito ad una partita che si è rivelata decisamente equilibrata. Di seguito le valutazioni di Napoli e Como al termine dell'incontro:

Pagelle Napoli

Milinkovic Savic 7 Lo procura lui ma lo para anche, il sesto rigore neutralizzato negli ultimi dieci: c’è qualcosa di spaventoso nei suoi guantoni.

Di Lorenzo 5.5 Nell’episodio che ha rischiato di diventare decisivo era lui a tenere in gioco Morata, peraltro lontanissimo dalla sua zona di competenza. Va sotto contro l’esuberanza di Diao, risponde con la stessa medicina alzandosi nel finale.

Rrahmani 6.5 Regolarista della linea di difesa, bravo in contenimento e chiusura.

Buongiorno 6 La mobilità di Morata è un problema, reagisce senza perdere la testa seguendo a vista gli inserimenti nello spazio dei trequarti lariani.

Spinazzola 5.5 Inizia con diagonali attente e un paio di verticalizzazioni, si perde Morata sul rigore e da quel punto cala vistosamente, probabilmente per il problema fisico. Gutierrez (1’ st) 6 Disimpegnato bene su Addai.

Anguissa 6 Utilizzato da schermo su Paz, si depotenzia su tutto il resto.

Gilmour 6 Infortunio muscolare dopo mezzora in cui lui e tutto il Napoli non erano ancora riusciti a prendere in mano il gioco. Elmas (37’ pt) 6 Entra convinto, meglio che a Lecce.

McTominay 6.5 Una partita che si gioca tutta a metà campo per lui è un invito a far valere le dirompenti qualità fisiche, soprattutto nel secondo tempo. Poco seguito dai compagni.

Politano 5.5 Ci mette parecchio ad accendersi e gli spunti rimangono limitati. Lobotka (42’ st) ng.

Hojlund 5 Poche occasioni, non fa molto per andarsele a creare e non tiene palla a sufficienza per aiutare i compagni. Lucca (42’ st) ng

Neres 6 Il più effervescente dei tre offensivi, ma gli stanno addosso in tre e alla lunga lo sgasano. Lang (28’ st) 6.

All. Conte 5.5 Cerca di suonare la sveglia all’intervallo, ma la squadra è stanca e la reazione è sporadica: contro un avversario del valore del Como non può bastare.