Inter, dopo Zielinski c'è l'autogol all'ultimo respiro: Verona ko tra le polemiche

L'Inter vince 2-1 all'ultimo respiro al 'Bentegodi' contro il Verona nel match valido per la decima giornata di Serie A . Nel primo tempo, nerazzurri in vantaggio al 16' con Zielinski e pareggio dei padroni di casa realizzato da Giovane al 40'. Nei minuti di recupero della ripresa, poi, l'autorete di Frese che regala la vittoria all'Inter. Settima vittoria per la formazione di Chivu che sale a quota 21 punti in classifica mentre il Verona, ancora a caccia del primo successo, rimedia la quinta sconfitta e resta a quota 5. La partita è stata caratterizzata dalle forti polemiche da parte dell'Hellas per un possibile mancato rosso a Bisseck che, al 66', è stato ammonito dopo un duro intervento su Giovane dopo un retropassaggio di Sucic rischiando l'espulsione.

Zielinski sblocca il risultato

Dopo appena 3' Zielinski, lanciato da Carlos Augusto, compie un perfetto inserimento e va vicino al gol, ma Montipò devia in calcio d'angolo. La compagine nerazzurra parte con il piede sull'acceleratore e al 7' Lautaro crea una grande occasione con un delizioso pallonetto, sul quale Ã¨ decisivo il salvataggio di Nelsson. I tempi sono maturi per il vantaggio degli ospiti, tant'è che al 16' Piotr Zielinski realizza una splendida rete al volo su corner di Calhanoglu. L'Inter prova a cavalcare il momento positivo e al 25' Bastoni, su cross di Luis Henrique, mette in difficoltà Montipò con un insidioso colpo di testa.

La reazione del Verona

La prima conclusione dell'Hellas Verona arriva alla mezz'ora con un'incornata di Frese, che però viene facilmente disinnescata da Sommer. Superato il momento di difficoltà, gli uomini di Paolo Zanetti riescono ad agguantare il pareggio al 40' grazie a Giovane che, su suggerimento di Orban, batte Sommer con un potente destro. In pieno recupero i gialloblù sfiorano addirittura il sorpasso con Orban, che colpisce un clamoroso palo; si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa gli scaligeri tornano in campo con il giusto piglio per provare a riprendere da dove avevano lasciato, ma sono i nerazzurri ad andare più volte alla conclusione prima con Lautaro Martinez e poi con Calhanoglu. Chivu prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni e al 72' il neo-entrato Esposito si fa subito vedere in attacco con un colpo di testa, che però termina alto sopra la traversa.

L'autorete di Frese

Due minuti più tardi è Dimarco ad andare al tiro da posizione defilata, ma Montipò si oppone. All'84' Barella va al cross per Lautaro Martinez, che la gira di testa, ma Bella-Kotchap devia in corner. Nel finale l'Inter prova in ogni modo a portare a casa l'intera posta in palio, lamentandosi anche per un presunto fallo in area di rigore ai danni di Esposito, e alla fine riesce a tornare in vantaggio: sul cross dal limite dell'area di Barella, Frese fa un maldestro autogol che regala la vittoria per 1-2 agli ospiti al 94'.