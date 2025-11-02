Bologna, Juve agganciata: doppio Castro e Miranda ribaltano il Parma

Successo in rimonta per il Bologna, che al Tardini ribalta il vantaggio fulmineo del Parma e ritrova i 3 punti dopo i pareggi con Torino e Fiorentina. Un successo che porta la doppia firma di Santiago Castro (17', 68') e quella di Juan Miranda (92') a rimontare la rete di Adrian Bernabé realizzata dopo appena 13 secondi di gioco. La classifica vede ora la formazione di Vincenzo Italiano al 4º posto con 18 punti, mentre gli uomini di Carlos Cuesta - rimasti in 10 al 35' dopo il doppio giallo di Christian Ordonez - restano fermi con 7 punti e 2 sole lunghezze di vantaggio dal terzultimo posto. La prossima giornata, i Ducali ospiteranno il Milan all'appuntamento di sabato 8, mentre i Felsinei riceveranno il Napoli domenica 9. Il derby dell'Emilia tornerà in scena al Dall'Ara, dove il 4 dicembre Bologna e Parma si contenderanno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.
Parma-Bologna: il riassunto della partita
Partenza di fuoco per il Parma, che sblocca le marcature dopo 13 secondi di gioco grazie al destro vincente di Bernabé. Il Bologna subentra subito nel controllo del gioco ma scoccato il primo quarto, i Ducali sfiorano il raddoppio con la traversa colpita da Britschgi. Non passa molto che Castro pareggia i conti su assist di Holm. L'argentino divora però l'occasione del 2-1 fallendo l'uno contro uno con Suzuki. Poi, l'ingenuità di Ordonez che rimedia il secondo giallo per un altro intervento irregolare su Odgaard e lascia i compagni in 10 al 35' minuto. Nella ripresa, Castro si riscatta dall'errore precedente e ribalta lo svantaggio battendo a rete col mancino su un doppio rimpallo in area. Nel finale, Holm salva il vantaggio respingendo di testa la conclusione del subentrato Sorensen. Poi Dallinga divora il match point, messo però a segno da Miranda al 92': 3-1 il finale.