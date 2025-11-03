Pagelle Milan-Roma: Maignan Superman, Pavlovic monumentale, Leao come Aladino. Dybala, Soulé e Allegri...

Il Milan stende la Roma a San Siro nel match valido per la decima giornata di Serie A. Ad Allegri basta il gol di Pavlovic al 39' per portare a casa tre punti fondamentali: grazie a questo successo i rossoneri salgano a quota 21 in classifica agganciando proprio i giallorossi di Gasperini e l'Inter, a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Da segnalare anche la grande prestazione di Maignan, capace nella ripresa di parare a Paulo Dybala il rigore del possibile pareggio. Andiamo a scoprire insieme voti e giudizi di Milan e Roma dopo l'emozionante positicipo di domenica sera.
Pagelle Milan
Maignan 8 Vola come Superman sul rigore di Dybala.
De Winter 6 Per mezz’ora il ventre molle della difesa rossonera tra mancate chiusure ed errori in disimpegno. Poi una ripresa da leone.
Gabbia 7 Dà grande sicurezza al reparto.
Pavlovic 7.5 Sul gol - il secondo in stagione per lui - fa una volata che dimostra tutta la sua ferocia agonistica. E dietro è monumentale.
Saelemaekers 6.5 Sente il “friccicore” dell’ex infatti prima litiga con El Ayanoui, poi con Wesley. Però, al di là del nervosismo, gioca una buona partita.
Fofana 5.5 È un bravo falegname, però in tutti gli episodi decisivi che lo vedono coinvolto pasticcia: dal penalty procurato al rigore in movimento che si divora nel primo tempo.
Modric 6.5 Brilla anche per un paio di recuperi difensivi.
Ricci 6.5 Primo tempo in sofferenza, lievita tantissimo nella ripresa.
Bartesaghi 6 Per mezz’ora non ne combina una giusta, però il gol nasce da un suo recupero difensivo, quindi regala a Fofana il pallone del possibile 2-0.
Nkunku 5.5 A inizio ripresa colpisce il palo, ma con una deviazione di pancia: quella è l’unica occasione in cui ci si accorge della sua presenza.
Leao 7.5 Come Aladino, ogni volta che esce dalla lampada succede qualcosa. Il gol di Pavlovic lo inventa lui. Mezzo punto in meno per la rete che si mangia a metà ripresa calciando su Hermoso a Svilar battuto.
All. Allegri 7 Il Milan offre un’altra prova di resilienza. La sosta però si avvicina: con Rabiot e Pulisic questa sarà un’altra squadra.
Pagelle Roma
Svilar 7 Tiene in partita la Roma salvando due gol su Fofana e Leao.
Mancini 5 Sul gol del Milan è con Pavlovic in area rossonera: il problema è che lui corricchia, mentre l’altro sulla ripartenza pare Bolt...
Ndicka 5 Ogni qual volta Leao lo punta, lui non ha minimamente l’idea di come arginarlo, come prova l’azione dell’1-0. Sfortunato invece sul colpo di testa a lato dopo dieci minuti.
Hermoso 5.5 Con un erroraccio regala il pallone del 2-0 a Leao che però riesce nell’impresa di centrarlo.
Celik 6 Parte bene, si affloscia presto.
Dovbyk (32’ st) 5 Non combina nulla.
Koné 5.5 Non riesce a imporre la sua legge sulla partita.
El Aynaoui 5.5 Dopo l’ammonizione, scompare.
Pellegrini (6’ st) 6.5 Entra con personalità.
Wesley 5.5 Anche nel momento migliore della Roma non riesce ad aggredire lo spazio come dovrebbe, anche per l’opposizione di Saelemaekers.
Cristante 5.5 Applicato in marcatura su Modric, meno efficace quando deve accendere la Roma.
Soulé 6 Mette lo zampino in quasi tutte le azioni pericolose costruite dalla Roma.
Bailey (6’ st) 5 Chi l’ha visto?
Dybala 4 Il gol che si divora al 19’ dopo l’errore di De Winter non fa onore al suo errore. Sul rigore è invece bravissimo Maignan: ma l’errore (il primo dopo 18 rigori consecutivi segnati) resta.
All. Gasperini 5.5 La Roma per mezz’ora fa tutto bene, tranne segnare: visto lo scopo del gioco, difetto non da poco. Tanto quanto è preoccupante il modo in cui la squadra si sfalda dopo aver preso gol, quanto conforta il finale all’assalto del pari.
Arbitro Guida 6.5 Fischia tanto, forse troppo, però tiene in pugno la partita.
