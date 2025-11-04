Baroni salta il Como, Milan e Juve multate: le decisioni del Giudice Sportivo

In merito alle partite della decima giornata di Serie A queste le decisioni del giudice sportivo: un turno di squalifica per l'allenatore del Torino, Marco Baroni , mentre entra in diffida anche Cesc Fabregas , allenatore del Como. Due squalificati tra i giocatori: Ordonez (Parma) per doppio giallo e Malinovskyi (Genoa), ammonito e già diffidato. Entra in diffida Smolcic del Como. Da segnalare, inoltre, un'ammenda da 1.500 euro per Luca Ranieri per le reiterate proteste da capitano della Fiorentina.

Multa per Milan e Juve

Il Milan è stato multato con un'ammenda di 8mila euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere "ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti". La Cremonese è stata multata di € 4.000,00 per avere i suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco. La Juventus è stata multata di € 2.000,00 per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco ". Lo ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.