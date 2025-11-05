Tuttosport.com

Spalletti-Simeone, un rapporto splendido: da alleati al Napoli ad avversari nel derby Juve-Toro

Il club azzurro prese il Cholito dal Verona e con l'attuale tecnico bianconero scattò subito la scintilla: l'abbraccio, prima del calcio d'inizio, è garantito
Paolo Pirisi
1 min
SimeoneSpallettiDerby Juve-Toro
Spalletti-Simeone, un rapporto splendido: da alleati al Napoli ad avversari nel derby Juve-Toro

L'ha voluto lui, al Napoli. Attratto dalle sue caratteristiche tecniche e fisiche, ma al contempo stuzzicato anche dalle doti umane. Luciano Spalletti, nell'estate che poi ha portato lo scudetto al Diego Armando Maradona, chiese e ottenne Giovanni Simeone (nella stagione 2022-2023 per l'argentino 9 gol in 33 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia). Victor Osimhen, nella logica delle tre competizioni, av

