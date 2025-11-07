Tramoni trasforma il Pisa, Toure stende la Cremonese: 1° successo per Gilardino

© Getty Images
PISA - Primo successo in campionato per il Pisa di Alberto Gilardino: arriva tra le mura amiche dell'Arena Garibaldi, contro la lanciatissima Cremonese di Davide Nicola, nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Nel momento migliore degli ospiti, stabilmente nella trequarti avversaria, un lampo del neoentrato Tramoni regala a Toure - a un quarto d'ora dal triplice fischio finale - il gol-vittoria che proietta i toscani a 9 punti in classifica. I grigiorossi, al secondo ko di fila dopo quello con la Juventus, restano fermi a quota 14.
