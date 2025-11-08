Derby Juve-Torino, i convocati: la decisione di Spalletti su Kelly, ecco la lista di Baroni

TORINO - "È tempo di stracittadina per Juventus e Torino che si sfideranno all'Allianz Stadium nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre 2025. La sfida tra bianconeri e granata, valida per l'undicesima giornata di Serie A, prenderà il via alle ore 18:00". Inizia così la nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, nella quale è indicata "di seguito la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per il Derby della Mole numero 184, tenendo in considerazione tutte le competizioni". Quattro gli assenti: Kelly, Cabal, Bremer e il lungodegente Milik.
I convocati di Spalletti
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
I convocati di Baroni
Di seguito la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Torino Marco Baroni.
Portieri: Paleari, Popa, Siviero.
Difensori: Masina, Maripan, Pedersen, Lazaro, Dembélé, Coco, Nkounkou, Biraghi, Ismajli.
Centrocampisti: Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Vlasic, Anjorin, Casadei, Asllani, Tameze, Gineitis.
Attaccanti: Simeone, Adams, Ngonge, Zapata, Njie.
