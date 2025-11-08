Derby Juve-Torino, i convocati: la decisione di Spalletti su Kelly, ecco la lista di Baroni

TORINO - "È tempo di stracittadina per Juventus e Torino che si sfideranno all'Allianz Stadium nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre 2025. La sfida tra bianconeri e granata, valida per l'undicesima giornata di Serie A, prenderà il via alle ore 18:00". Inizia così la nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, nella quale è indicata "di seguito la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per il Derby della Mole numero 184, tenendo in considerazione tutte le competizioni". Quattro gli assenti: Kelly, Cabal, Bremer e il lungodegente Milik.