Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Milan si illude, il Parma riacciuffa Allegri: 2-2 e il Napoli può scappare

Occasione sprecata per i rossoneri, che vanno avanti di due reti ma poi subiscono la rimonta dei gialloblù
1 min
Il Milan si illude, il Parma riacciuffa Allegri: 2-2 e il Napoli può scappare© LAPRESSE

Il Milan spreca una grande occasione sul campo del Parma nell'undicesimo turno di Serie A. In vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno rimontare dai gialloblù e non vanno oltre il pareggio: allo stadio Tardini finisce 2-2. La formazione di Allegri sblocca il risultato al 12' minuto di gioco con Saalemakers, che batte Suzuki con un tiro da fuori area, e raddoppia al 25' con il rigore trasformato da Leao. I padroni di casa, però, prima accorciano le distanze con un bellissimo gol di Bernabe nei minuti di recupero del primo tempo e poi trovano la rete del pareggio al 62' con il colpo di testa di Del Prato. Il Milan sale così a 22 punti in classifica e aggancia il Napoli, che però ha l'occasione di allungare in casa del Bologna. Inoltre, Inter e Roma, impegnate in casa rispettivamente contro Lazio e Udinese, hanno la possibilità di superare i rossoneri in graduatoria. Il Parma, invece, rimedia il quinto pari in campionato e va a quota 8 punti.

(a breve il servizio completo)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video