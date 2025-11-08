Il Milan si illude, il Parma riacciuffa Allegri: 2-2 e il Napoli può scappare

Il Milan spreca una grande occasione sul campo del Parma nell'undicesimo turno di Serie A. In vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno rimontare dai gialloblù e non vanno oltre il pareggio: allo stadio Tardini finisce 2-2. La formazione di Allegri sblocca il risultato al 12' minuto di gioco con Saalemakers, che batte Suzuki con un tiro da fuori area, e raddoppia al 25' con il rigore trasformato da Leao. I padroni di casa, però, prima accorciano le distanze con un bellissimo gol di Bernabe nei minuti di recupero del primo tempo e poi trovano la rete del pareggio al 62' con il colpo di testa di Del Prato. Il Milan sale così a 22 punti in classifica e aggancia il Napoli, che però ha l'occasione di allungare in casa del Bologna. Inoltre, Inter e Roma, impegnate in casa rispettivamente contro Lazio e Udinese, hanno la possibilità di superare i rossoneri in graduatoria. Il Parma, invece, rimedia il quinto pari in campionato e va a quota 8 punti.