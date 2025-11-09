Scamacca-Pinamonti, Atalanta-Sassuolo in chiave Italia: la sfida dei bomber italiani

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Aggiungi un posto a tavola, è proprio il caso di dirlo. Nel menù del lunch match di oggi alla New Balance Arena c’è, infatti, come portata principale il duello a distanza tra i due goleador italiani. Da un lato Gianluca Scamacca, dall’altro Andrea Pinamonti: per una sfida rigorosamente in salsa azzurra. La Nazionale, infatti, rappresenta il grande obiettivo di entrambi. Se il goleador romano venerdì ha ricevuto la chiam
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi