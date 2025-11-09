Atalanta-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Atalanta, dopo la vittoria contro il Marsiglia firmata da Samardzic in Champions League, riparte in campionato dal lunch match contro il Sassuolo, in programma alle 12.30 e gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. "Il quarto posto dista otto punti. Siamo in ritardo e non possiamo rallentare più" ha detto Ivan Juric, alla vigilia della partita col Sassuolo, indicando la strada della risalita in classifica all'Atalanta, solo 2 vittorie finora in serie A: "Siamo umani, cala l'intensità e ci sta la partita storta con l'Udinese dopo una serie di ottime prestazioni. Per me è scienza - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Con poco tempo per recuperare dopo la Champions League, è anche difficile scegliere i giocatori che hanno accusato meno la fatica".