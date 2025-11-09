Atalanta-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Atalanta, dopo la vittoria contro il Marsiglia firmata da Samardzic in Champions League, riparte in campionato dal lunch match contro il Sassuolo, in programma alle 12.30 e gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. "Il quarto posto dista otto punti. Siamo in ritardo e non possiamo rallentare più" ha detto Ivan Juric, alla vigilia della partita col Sassuolo, indicando la strada della risalita in classifica all'Atalanta, solo 2 vittorie finora in serie A: "Siamo umani, cala l'intensità e ci sta la partita storta con l'Udinese dopo una serie di ottime prestazioni. Per me è scienza - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Con poco tempo per recuperare dopo la Champions League, è anche difficile scegliere i giocatori che hanno accusato meno la fatica".
La partita tra Atalanta e Sassuolo è in programma alle ore 12.30 a Bergamo e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Krstovic, Lookman. Allenatore: Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Bernasconi, Musah, Brescianini, Scamacca, De Ketelaere, Sulemana, Maldini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. A disposizione: Turati, Missori, Coulibaly, Iannoni, Wranckx, Lipani, Fadera, Moro, Volpato, Cheddira, Pierini.
ARBITRO: Turati. ASSISTENTI: Mokhtar-Ceccon. QUARTO UOMO: Marinelli. VAR: Paterna. AVAR: La Penna.