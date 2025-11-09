Il derby delle parate scalda il Toro e frena la Juve: da quando si è perso Yildiz...

Il Toro è giustamente soddisfatto e Paleari si gode il suo derby di gloria, esulta per le parate come fossero gol. E di quelle esultanze bisogna accontentarsi che per i gol non è serata. La Juve non può essere soddisfatta, perché con i pareggini non si ambisce alla lotta scudetto, perché gli attaccanti non segnano più, perché la carica agonistica delle prime uscite con Spalletti si è sgonfiata parecchio. È un derby bruttino, aggettivo in cui fa media un primo tempo orripilante e una ripresa più vivace, ma resta un derby a bassa intensità e lo zero a zero ne è avvilita fotografia che i granata incorniciano con il sesto risultato utile consecutivo, facendola brillare un poco di più. È bravo Baroni a impacchettare la Juventus , arginando i potenziali mismatch come Yildiz-Pedersen o Conceiçao-Lazaro, ma la Juventus si è impacchettata da sola, facendo girare palle lente e molli, impantanando le idee nell’approssimazione tecnica di certi controlli di palla impacciati e passaggi sbilenchi. Stesso problema da tre anni a questa parte, con quattro allenatori diversi, per la serie: farsi una domanda e darsi una risposta. Il livello tecnico della Juve è troppo basso e nelle ultime due estati non è stato alzato dal mercato.

Juve, atteggiamento inconsistente

La grande speranza è ora Zhegrova, al cui estro balcanico sono appese le speranze offensive. Può darsi che, ritrovata una condizione decente, possa combinare qualcosa di buono; d’altronde, in una stanza buia, anche un cerino diventa lampadario. Spalletti, nei prossimi mesi, può certamente tirare fuori qualcosa di meglio dal materiale a disposizione, ma non fa bene alla Juve girare intorno alla qualità della rosa, prendendo sempre la tangenziale degli allenatori che sbagliano, senza andare dal centro dei limiti tecnici di alcuni (troppi) singoli. C’è un giochino irrispettoso che spopola sui social, con il quale si valutano come “da Juve” o “non da Juve” gli uomini a disposizione di Spalletti: la forma è discutibile, la sostanza è meno attaccabile.Una squadra che passa una settimana a rilanciare le ambizioni scudetto, innescate dall’allenatore, con tanto di mea culpa per l’esonero di Tudor, non può affrontare il derby con un atteggiamento così inconsistente, primo perché è un derby, secondo perché vale tre punti che non si possono perdere se si vuole stare tra i primi.

Cosa è successo a Yildiz?

E invece l’approccio è scarico e impreciso. Il motivo è sicuramente legato a fattori psicologici, tattici, atletici e qualche altra supercazzola, ma anche, inevitabilmente, a un’incapacità tecnica di alcuni giocatori non all’altezza e alla mancanza di continuità di quello che potrebbero esserlo, all’altezza. Vlahovic è certamente volenteroso e spinto da rinnovata foga agonistica, ma resta un centravanti da dodici milioni all’anno e quindi non può buttarla dentro solo ogni tanto. E da quando si è perso Yildiz, la Juve fa molta meno paura alle difese avversarie. Cosa è successo al ragazzo? Il minutaggio potrebbe suggerire un principio di spremitura, ma l’età - 20 anni, santo cielo, 20 anni! - non consente di appoggiarsi troppo su questa giustificazione. Anche in questo caso è giusto riporre fiducia in Spalletti, tecnico che sa resuscitare i numeri dieci. Stavolta deve proprio riuscirci, perché, allo stato attuale delle cose, non sembra esserci nessuno in grado di fare le veci del turco nel ruolo di inventore di qualcosa - qualsiasi cosa - in zona gol.