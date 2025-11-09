L’Atalanta crolla con il Sassuolo! Berardi doppietta, Pinamonti gol: Grosso batte Juric

Blitz del Sassuolo a Bergamo. Gli uomini di Fabio Grosso sbancano la New Balance Arena trascinati da Andrea Pinamonti (47') e dalla doppietta di Domenico Berardi (28', rig., 66'): 3-0 il finale. Un risultato che riscatta il ko interno con il Genoa e che di contro congela a quota 13 punti la classifica della Dea, già reduce dalla sconfitta di Udine e dalla serie precedente di 5 pareggi consecutivi. Salgono invece all'8º posto i neroverdi con 16 punti e un ritardo di 2 lunghezze dal Bologna, a sua volta impegnato alle ore 15 contro il Napoli al Dall'Ara. L'agenda di Ivan Juric prevede ora la trasferta di Napoli del 22 novembre e a seguire il ritorno in Europa contro l'Eintracht previsto per mercoledì 26 a Francoforte. Berardi e compagni saranno invece impegnati contro il Pisa il 24 novembre al Mapei Stadium. A seguire, la trasferta di Como di venerdì 28.
Atalanta-Sassuolo: il racconto della partita
Buon avvio di gara del Sassuolo che prova ad assicurarsi il controllo del gioco. L'Atalanta subentra poi nel possesso palla e chiama in causa la difesa neroverde con Idzes che si immola sulla linea negando il vantaggio a Lookman. Alla mezz'ora di gioco, Crezzini indica il dischetto dopo l'uscita di Carnesecchi su Pinamonti giudicata irregolare: dagli 11 metri Berardi non sbaglia e sblocca le marcature. Nella ripresa, è ancora Piamonti a prendersi la scena e a firmare il raddoppio su assist di Berardi. Al 65', il numero 10 neroverde si toglie lo sfizio della doppietta monetizzando l'ennesima leggerenza difensiva dei padroni di casa. Nel finale, Zalewski prova una traiettoria a giro che si spegne però sul fondo. Al triplice fischio fa festa la panchina di Grosso, mentre dagli spalti della New Balance Arena piovono fischi sugli uomini di Juric.