L’Atalanta crolla con il Sassuolo! Berardi doppietta, Pinamonti gol: Grosso batte Juric

Blitz del Sassuolo a Bergamo. Gli uomini di Fabio Grosso sbancano la New Balance Arena trascinati da Andrea Pinamonti (47') e dalla doppietta di Domenico Berardi (28', rig., 66'): 3-0 il finale. Un risultato che riscatta il ko interno con il Genoa e che di contro congela a quota 13 punti la classifica della Dea, già reduce dalla sconfitta di Udine e dalla serie precedente di 5 pareggi consecutivi. Salgono invece all'8º posto i neroverdi con 16 punti e un ritardo di 2 lunghezze dal Bologna, a sua volta impegnato alle ore 15 contro il Napoli al Dall'Ara. L'agenda di Ivan Juric prevede ora la trasferta di Napoli del 22 novembre e a seguire il ritorno in Europa contro l'Eintracht previsto per mercoledì 26 a Francoforte. Berardi e compagni saranno invece impegnati contro il Pisa il 24 novembre al Mapei Stadium. A seguire, la trasferta di Como di venerdì 28.