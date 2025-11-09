Napoli, che tonfo a Bologna: Dallinga e Lucumì condannano Conte. Genoa-Fiorentina: debutti e parità

Dopo la sonora vittoria del Sassuolo in casa dell'Atalanta, anche le altre due partite del pomeriggio hanno messo in mostra gol ed intensità: il Bologna raccoglie la seconda vittoria consecutiva, e questa volta lo fa contro i campioni d'Italia in carica del Napoli. Al 'Ferraris' è tempo di esordi su entrambe le panchine: da una parte De Rossi, sponda rossoblù, dall'altra Vanoli, il quale ha preso il posto di Pioli alla Fiorentina. Un punto per parte è il bottino ottenuto da entrambi i tecnici, nel pirotecnico 2-2 andato in scena a Genova.
Napoli ko al Dall'Ara: Italiano esulta
Il Napoli di Antonio Conte non segna più. Dopo lo 0-0 contro il Como della scorsa giornata ed il pareggio a reti bianche in Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il club partenopeo resta a secco anche contro il Bologna di Vincenzo Italiano; questa volta, però, le reti subite sono due. Il match del 'Dall'Ara' termina col punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa, con i campioni d'Italia in carica autori di una prestazione anonima. Il primo tempo si gioca all'insegna dell'equilibrio, con entrambe le compagini che non riescono a rendersi pericolose. La musica cambia decisamente nel secondo tempo, con gli uomini di Italiano che sbloccano il match a cinque minuti dalla ripresa: l'autore del gol del vantaggio per i rossoblù è Dallinga, che anticipa Rrahmani e soprende Milinkovic-Savic sul primo palo. Un'altra incertezza difensiva del Napoli spiana la strada al gol del raddoppio del Bologna, con Lucumì che sovrasta la difesa partenopea e sfrutta l'assist al bacio di Holm. Vittoria fondamentale per Italiano, che si porta a quota 21 punti in classifica, ad un solo punto dalla vetta. Il Napoli resta fermo a quota 22, con Roma ed Inter che possono approfittare del passo falso dei partenopei.
Genoa e Fiorentina si dividono la posta in gioco: è 2-2
Il match del 'Ferraris' tra i rossoblu ed i viola ha messo in mostra gol ed intensità. Da una parte il Genoa, reduce dalla vittoria con il Sassuolo ed il cambio allenatore in panchina, con De Rossi che ha sostituito Vieira. Dall'altro lato la nuova Fiorentina di Vanoli, ancora a secco di vittorie in campionato. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Ostigard al 15'. I Viola non ci stanno, e la pareggiano dopo soli cinque minuti grazie al gol dell'ex di Gudmundsson su calcio di rigore. Nel secondo tempo Colombo fallisce un'occasione dagli undici metri al 50', così a suonare la carica per la Fiorentina ci pensa Piccoli, che sigla il gol del vantaggio al 'Ferraris' al 57'. La gioia toscana durerà poco, con Colombo che al 60' si rifà e trova il gol del pareggio definitivo. Primo punto per entrambi gli allenatori, con la Fiorentina che resta inchiodata all'ultimo posto a 5 punti, ed il Genoa poco più su a quota 7.
