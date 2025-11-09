Napoli, che tonfo a Bologna: Dallinga e Lucumì condannano Conte. Genoa-Fiorentina: debutti e parità

Dopo la sonora vittoria del Sassuolo in casa dell'Atalanta, anche le altre due partite del pomeriggio hanno messo in mostra gol ed intensità: il Bologna raccoglie la seconda vittoria consecutiva, e questa volta lo fa contro i campioni d'Italia in carica del Napoli. Al 'Ferraris' è tempo di esordi su entrambe le panchine: da una parte De Rossi, sponda rossoblù, dall'altra Vanoli, il quale ha preso il posto di Pioli alla Fiorentina. Un punto per parte è il bottino ottenuto da entrambi i tecnici, nel pirotecnico 2-2 andato in scena a Genova.