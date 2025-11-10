Pagelle Bologna-Napoli: Conte frastornato, Lucumì il padrone dell’area

BOLOGNA - Il Bologna è oggi una realtà devastante. Può e deve sognare in grande: ieri si è iscritto d'ufficio alla lotta per lo scudetto, sbriciolando i campioni d'Italia del Napoli, il quale non ha potuto fare altro che cedere il passo allo schiacciasassi rossoblù. Alla fine il risultato è pure stretto. E dire che sembrava una gara nata male, con Skorupski infortunatosi subito da solo. Il Napoli non è nemmeno mai andato vicino a segnare, il Bologna ha annichilito la squadra di Conte, disarmata contro una squadra che ha il passo e il cuore di una big