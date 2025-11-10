Pagelle Bologna-Napoli: Conte frastornato, Lucumì il padrone dell’area

BOLOGNA - Il Bologna è oggi una realtà devastante. Può e deve sognare in grande: ieri si è iscritto d'ufficio alla lotta per lo scudetto, sbriciolando i campioni d'Italia del Napoli, il quale non ha potuto fare altro che cedere il passo allo schiacciasassi rossoblù. Alla fine il risultato è pure stretto. E dire che sembrava una gara nata male, con Skorupski infortunatosi subito da solo. Il Napoli non è nemmeno mai andato vicino a segnare, il Bologna ha annichilito la squadra di Conte, disarmata contro una squadra che ha il passo e il cuore di una big
Le pagelle del Bologna
Skorupski ng Si infortuna su un banale rinvio: risentimento alla coscia. Pessina (8' pt) 7 Esordio da brivido. Il ragazzino non trema mai, né coi piedi, né nelle uscite alte.
Holm 7 Firma l'assist al bacio per Lucumi. In difesa non lascia passare manco uno spiffero.
Heggem 6.5 Fa valere il fisico da vichingo contro Hojlund. Ciò che gli manca tecnicamente lo mette con la “garra”.
Lucumi 9 Si conferma signore e padrone dell'area rossoblù. La rete corona una prestazione memorabile.
Miranda 6.5 Toglie fiato a Politano. Galoppa pure nel corridoio di competenza.
Ferguson 7 Manca Freuler, per cui tocca a lui reggere il centrocampo. Lo scozzese ruggisce come un leone.
Pobega 7 Gran lavoro in copertura su Anguissa. Moro (36' st) ng.
Orsolini 6.5 Un po' impolverato nelle sue incursioni verso il centro. Scocca una freccia da angolo impossibile. Casale (36' st) ng.
Odgaard 6 Fatica a trovare spazio. Bernardeschi (16' st) 7 Velenoso sotto punta. Una posizione che gli si addice. Pecca solo di precisione.
Rowe 6.5 Sempre più inserito nei meccanismi rossoblù. Tenta anche la stoccata da fuori, poi si fa male a una coscia. Cambiaghi (1' st) 7.5 Accende subito la luce sull'out sinistro: inarrestabile. E' al suo quarto assist stagionale.
Dallinga 7.5 Dopo l'Europa League, bagna lo score personale anche in campionato. Un tocco di esterno da rapace d'area. Nel finale sfiora pure la doppietta.
All. Italiano 8 Un Bologna che lascia a bocca aperta. Coinvolge tutti, e tutti lo ripagano.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic Savic 5.5 Incolpevole sui gol. Non è bello per lui raccoglierla due volte nel sacco.
Di Lorenzo 4.5 Troppo spesso in affanno. Sverniciato da Cambiaghi in occasione del vantaggio rossoblù.
Rrahmani 4 Si fa anticipare da Dallinga sull'1-0 del Bologna. In ritardo sul secondo. Un pomeriggio da dimenticare.
Buongiorno 6 Forse è il più positivo della linea napoletana. Juan Jesus (32' st) ng.
Gutierrez 5.5 Porta pericolo in avanti, ma dietro si fa saltare diverse volte da Orso. Olivera (32' st) ng.
Anguissa 5 Non è quel faro che illumina il Napoli come in altre occasioni. Si trova di fronte un Pobega che non gli dà mai tregua. Non riesce a interpretare il ritmo giusto del match.
Lobotka 6 Ordinato e incisivo. Tocca un'ampia quantità di palloni. E' l'uomo più centrato di un reparto che china il capo di fronte a quello del Bologna.
Elmas 5 Non incide proprio mai. Lang (24' st) 5 Immediatamente in difficoltà contro Holm. Non entra con lo spirito battagliero necessario in una partita del genere.
McTominay 5 Non è mai nel vivo della gara. Appare lontano dai suoi momenti migliori. Lucca (37' st) ng.
Politano 5 E' spento. La cosa peggiore è che non riesce mai a trovare l'interruttore, nemmeno a tentoni. Neres (24' st) 5 Nessun valore aggiunto.
Hojlund 5.5 Potente come un carrarmato. Gli manca brillantezza. Rischia per una gomitata a Ferguson a palla già lontana.
All. Conte 4.5 Presenta un Napoli frastornato a cui non riesce a porre rimedio. Così proprio non va.
ARBITRO
Chiffi 5.5 Mancano diversi cartellini gialli in una direzione troppo permissiva.
