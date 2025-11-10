Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio

Sommer 6 Chiude la porta a Pellegrini nel fi nale.

Akanji 6 Gestisce l’ammonizione presa nel primo tempo.

Acerbi 6.5 Torna in campo dopo la Waterloo del Maradona. Il sistema difensivo dell’Inter di Chivu non agevola le sue caratteristiche. Però l’esperienza e la classe lo aiutano a portare a casa la prestazione.

Bastoni 6.5 Si traveste da Arsenio Lupin quando va a scippare palla a Isaksen, innescando Lautaro in occasione del gol rompighiaccio. Quella è la cosa migliore di una gara in cui è insolitamente falloso.

Dumfries 5.5 Nelle ultime tre partite con la Lazio aveva sempre fatto gol. Stavolta non ci riesce e non fa neppure una gran partita.

Carlos Augusto (11' st) 6 L’aggiusta tutto fa bene pure a destra.

Barella 7 In una gara giocata a ritmi non esattamente da Premier brilla rispetto agli altri per intraprendenza come prova anche l’azione del raddoppio.

Calhanoglu 6.5 Dirige il traffico e bada diligentemente a non scoprire i centrali.

Sucic 6.5 Corsa e densità a centrocampo: ha pure una palla buona ma è sul piede sbagliato, segno comunque di personalità il fatto che la calci al volo. Esce per “colpa” dell’ammonizione presa.

Zielinski (11' st) 6 Segna ancora, ma il Var annulla.

Dimarco 7 Bravo in opposizione al duo Lazzari-Guendouzi e quindi a servire l’assist-cioccolatino a Bonny per il raddoppio.

Bonny 6.5 La cosa migliore della sua partita è il gol, comunque non poco.

Lautaro 7 Con un esterno destro che va a spolverare l’incrocio dei pali segna la 7ª rete in carriera alla Lazio raggiungendo Sandro Mazzola al 4° posto dei cannonieri interisti di ogni tempo a quota 161 gol. Mette il piede pure sul raddoppio.

All. Chivu 7 Undicesima vittoria nelle ultime 12 gare giocate: la sua Inter fi la come un frecciarossa.