Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio

Il volo dei nerazzurri mette ko la squadra di Sarri: Isaksen si fa scippare, Lautaro da record
Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio © Inter via Getty Images
Stefano Pasquino
2 min

Pagelle Inter

Sommer 6 Chiude la porta a Pellegrini nel fi nale.

Akanji 6 Gestisce l’ammonizione presa nel primo tempo.

Acerbi 6.5 Torna in campo dopo la Waterloo del Maradona. Il sistema difensivo dell’Inter di Chivu non agevola le sue caratteristiche. Però l’esperienza e la classe lo aiutano a portare a casa la prestazione.

Bastoni 6.5 Si traveste da Arsenio Lupin quando va a scippare palla a Isaksen, innescando Lautaro in occasione del gol rompighiaccio. Quella è la cosa migliore di una gara in cui è insolitamente falloso.

Dumfries 5.5 Nelle ultime tre partite con la Lazio aveva sempre fatto gol. Stavolta non ci riesce e non fa neppure una gran partita.

Carlos Augusto (11' st) 6 L’aggiusta tutto fa bene pure a destra.

Barella 7 In una gara giocata a ritmi non esattamente da Premier brilla rispetto agli altri per intraprendenza come prova anche l’azione del raddoppio.

Calhanoglu 6.5 Dirige il traffico e bada diligentemente a non scoprire i centrali.

Sucic 6.5 Corsa e densità a centrocampo: ha pure una palla buona ma è sul piede sbagliato, segno comunque di personalità il fatto che la calci al volo. Esce per “colpa” dell’ammonizione presa.

Zielinski (11' st) 6 Segna ancora, ma il Var annulla.

Dimarco 7 Bravo in opposizione al duo Lazzari-Guendouzi e quindi a servire l’assist-cioccolatino a Bonny per il raddoppio.

Bonny 6.5 La cosa migliore della sua partita è il gol, comunque non poco. 

Lautaro 7 Con un esterno destro che va a spolverare l’incrocio dei pali segna la 7ª rete in carriera alla Lazio raggiungendo Sandro Mazzola al 4° posto dei cannonieri interisti di ogni tempo a quota 161 gol. Mette il piede pure sul raddoppio.

All. Chivu 7 Undicesima vittoria nelle ultime 12 gare giocate: la sua Inter fi la come un frecciarossa.

Pagelle Lazio

Provedel 6 Dice no nel finale a Carlos Augusto. Lazzari 5.5 Concede troppo a Dimarco sul 2-0.

Pellegrini (24' st) 6 Entra bene.

Gila 5.5 Sull’1-0 l’errore più grave lo commette Isaksen (e qui siamo tutti d’accordo), però lui non è certo un fulmine nel chiudere su Lautaro.

Romagnoli 5.5 Viene preso in mezzo sul raddoppio dell’Inter.

Marusic 6 Il duello con Dumfries fa scintille.

Guendouzi 6 È il più elettrico nella batteria dei centrocampisti.

Cataldi 5.5 Il raddoppio nerazzurro nasce da una sua palla persa.

Vecino (20' st) 6 Fa il suo.

Basic 5.5 Dalla sua parte c’è Barella e lui soff re la velocità del nerazzurro.

Isaksen 5 L’1-0 nasce da un pallone che gli scippa Bastoni: errore gravissimo anche perché è lui che - arretrando fino a quasi il limite dell’area - si porta in casa il pericolo.

Pedro (20' st) 6 Pimpante.

Dia 5 Palloni ne arrivano pochi e lui non tira mai in porta.

Noslin (20' st) 5.5 Evanescente.

Zaccagni 6.5 Con un lampo sveglia la Lazio (destro alto, 18' del primo tempo). A corredo fa ammonire Akanji, Sucic e Dumfries: folletto (e grasso che cola per Gattuso vista l’assenza di Kean).

All. Sarri 5.5 Lazio poco pericolosa in attacco e con una difesa tornata perforabile: brutto passo indietro rispetto alle ultime prove.

ARBITRO Manganiello 5.5 Sulla rete annullata a Zielinski, il mani di Dimarco è evidente: andava visto in diretta, non al video. Altro errore è la mancata ammonizione a Carlos Augusto.

