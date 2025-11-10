Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio

Pagelle Inter
Sommer 6 Chiude la porta a Pellegrini nel fi nale.
Akanji 6 Gestisce l’ammonizione presa nel primo tempo.
Acerbi 6.5 Torna in campo dopo la Waterloo del Maradona. Il sistema difensivo dell’Inter di Chivu non agevola le sue caratteristiche. Però l’esperienza e la classe lo aiutano a portare a casa la prestazione.
Bastoni 6.5 Si traveste da Arsenio Lupin quando va a scippare palla a Isaksen, innescando Lautaro in occasione del gol rompighiaccio. Quella è la cosa migliore di una gara in cui è insolitamente falloso.
Dumfries 5.5 Nelle ultime tre partite con la Lazio aveva sempre fatto gol. Stavolta non ci riesce e non fa neppure una gran partita.
Carlos Augusto (11' st) 6 L’aggiusta tutto fa bene pure a destra.
Barella 7 In una gara giocata a ritmi non esattamente da Premier brilla rispetto agli altri per intraprendenza come prova anche l’azione del raddoppio.
Calhanoglu 6.5 Dirige il traffico e bada diligentemente a non scoprire i centrali.
Sucic 6.5 Corsa e densità a centrocampo: ha pure una palla buona ma è sul piede sbagliato, segno comunque di personalità il fatto che la calci al volo. Esce per “colpa” dell’ammonizione presa.
Zielinski (11' st) 6 Segna ancora, ma il Var annulla.
Dimarco 7 Bravo in opposizione al duo Lazzari-Guendouzi e quindi a servire l’assist-cioccolatino a Bonny per il raddoppio.
Bonny 6.5 La cosa migliore della sua partita è il gol, comunque non poco.
Lautaro 7 Con un esterno destro che va a spolverare l’incrocio dei pali segna la 7ª rete in carriera alla Lazio raggiungendo Sandro Mazzola al 4° posto dei cannonieri interisti di ogni tempo a quota 161 gol. Mette il piede pure sul raddoppio.
All. Chivu 7 Undicesima vittoria nelle ultime 12 gare giocate: la sua Inter fi la come un frecciarossa.
Pagelle Lazio
Provedel 6 Dice no nel finale a Carlos Augusto. Lazzari 5.5 Concede troppo a Dimarco sul 2-0.
Pellegrini (24' st) 6 Entra bene.
Gila 5.5 Sull’1-0 l’errore più grave lo commette Isaksen (e qui siamo tutti d’accordo), però lui non è certo un fulmine nel chiudere su Lautaro.
Romagnoli 5.5 Viene preso in mezzo sul raddoppio dell’Inter.
Marusic 6 Il duello con Dumfries fa scintille.
Guendouzi 6 È il più elettrico nella batteria dei centrocampisti.
Cataldi 5.5 Il raddoppio nerazzurro nasce da una sua palla persa.
Vecino (20' st) 6 Fa il suo.
Basic 5.5 Dalla sua parte c’è Barella e lui soff re la velocità del nerazzurro.
Isaksen 5 L’1-0 nasce da un pallone che gli scippa Bastoni: errore gravissimo anche perché è lui che - arretrando fino a quasi il limite dell’area - si porta in casa il pericolo.
Pedro (20' st) 6 Pimpante.
Dia 5 Palloni ne arrivano pochi e lui non tira mai in porta.
Noslin (20' st) 5.5 Evanescente.
Zaccagni 6.5 Con un lampo sveglia la Lazio (destro alto, 18' del primo tempo). A corredo fa ammonire Akanji, Sucic e Dumfries: folletto (e grasso che cola per Gattuso vista l’assenza di Kean).
All. Sarri 5.5 Lazio poco pericolosa in attacco e con una difesa tornata perforabile: brutto passo indietro rispetto alle ultime prove.
ARBITRO Manganiello 5.5 Sulla rete annullata a Zielinski, il mani di Dimarco è evidente: andava visto in diretta, non al video. Altro errore è la mancata ammonizione a Carlos Augusto.
