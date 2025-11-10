L’11ª giornata di serie a su Dazn sfiora i 6 milioni di spettatori

TORINO - Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su Dazn (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su Dazn e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo, totalizzando 1.326.487 spettatori, risultato in linea con la media dei match di andata delle scorse stagioni. Risultato in linea anche per il Derby della Mole, che si è chiuso con il pareggio, e che totalizza 1.210.660 di tifosi connessi.

