Serie A, svelato il nuovo pallone invernale Orbita hi-vis: "Design all'avanguardia"

PUMA e Lega Serie A svelano ufficialmente il nuovo pallone Orbita Hi-Vis per la stagione invernale della Serie A , Coppa Italia Frecciarossa e per le competizioni Primavera 1. Un modello che segna un punto di svolta nel design e nella tecnologia applicata al gioco del calcio. L’edizione 2025 presenta un look completamente rinnovato, capace di unire estetica e performance. Le grafiche, ispirate al mondo della tecnologia, riprendono i motivi di chip, circuiti e innovazione digitale, simboli di un calcio sempre più connesso e dinamico. La vera rivoluzione, tuttavia, è cromatica: per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone invernale abbandona la tradizionale base gialla per adottare una vibrante tonalità Fluo Orange, scelta per garantire visibilità massima in ogni condizione atmosferica e un impatto visivo immediatamente riconoscibile.

Design tecnologico e prestazioni di altissimo livello

Il PUMA Orbita Serie A Hi-Vis rappresenta la sintesi perfetta tra innovazione tecnica e cura del dettaglio estetico. Ogni elemento è pensato per ottimizzare il controllo di palla, la stabilità delle traiettorie e la sensibilità al tocco. La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e rende il pallone più resistente all’abrasione, mentre la schiuma POE integrata garantisce una risposta più solida e uniforme al rimbalzo. A completare la struttura, la vescica in gomma con valvola PAL (PUMA Air Lock) assicura una ritenzione d’aria costante e prestazioni durature nel tempo. Oltre alle specifiche tecniche, il design hi-tech – caratterizzato da linee che richiamano circuiti e connessioni digitali – celebra la velocità e l’intelligenza del calcio moderno, un gioco che evolve insieme alla tecnologia e che, grazie a questa nuova Orbita Hi-Vis, si prepara a vivere un inverno all’insegna dell’innovazione e della spettacolarità.