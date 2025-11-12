Tripletta di Buffon! Il figlio della leggenda Juve trascina la Repubblica Ceca U19

Brilla la stella di Louis Buffon in questa pausa nazionali. L'ala 17 enne del Pisa, figlio di Super Gigi, ha messo a segno una super tripletta nell'impegno con la sua Repubblica Ceca. Dopo aver scelto di mettersi a disposizione della nazionale della mamma Alena Seredova, il giovane talento ha guidato la vittoria contro l'Azerbaigian nell'impegno delle qualificazioni all'Europeo Under 19.
La tripletta di Buffon
Schierato dal primo minuto, il figlio d'arte si è messo in mostra nella ripresa del match con tre reti al 54', al 64' e al 93'. Hat trick e pallone a casa per Louis, assoluto protagonista della vittoria della Repubblica Ceca per 6-1 contro l'Azerbaigian. Una serata importante per il giovane giocatore del Pisa che quest'anno ha fatto il suo esordio in Serie A contro il Bologna, a 17 anni come papà Gigi che sarà felice della tripletta di Louis.