Tripletta di Buffon! Il figlio della leggenda Juve trascina la Repubblica Ceca U19

Brilla la stella di Louis Buffon in questa pausa nazionali. L'ala 17 enne del Pisa , figlio di Super Gigi, ha messo a segno una super tripletta nell'impegno con la sua Repubblica Ceca . Dopo aver scelto di mettersi a disposizione della nazionale della mamma Alena Seredova , il giovane talento ha guidato la vittoria contro l'Azerbaigian nell'impegno delle qualificazioni all'Europeo Under 19 .

La tripletta di Buffon

Schierato dal primo minuto, il figlio d'arte si è messo in mostra nella ripresa del match con tre reti al 54', al 64' e al 93'. Hat trick e pallone a casa per Louis, assoluto protagonista della vittoria della Repubblica Ceca per 6-1 contro l'Azerbaigian. Una serata importante per il giovane giocatore del Pisa che quest'anno ha fatto il suo esordio in Serie A contro il Bologna, a 17 anni come papà Gigi che sarà felice della tripletta di Louis.