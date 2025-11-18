"La Juve mi ha sempre portato fortuna": Protti, i ricordi dallo Stadium

“Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in serie A. Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna”. A dirlo è Igor Protti , ospite al Social Football Summit 2025, la conferenza riservata agli esponenti dell'industria calcistica giunta alla sua ottava edizione e in programma dal 18 al 19 novembre presso l'Allianz Stadium di Torino. Per l'occasione, l'ex attaccante, ritiratosi nel 2005 e con un trascorso fra Livorno, Lazio, Napoli, Bari e Messina, ha riavvolto il nastro della propria carriera conclusa nel 2005 con la maglia amaranto. Nel luglio scorso, Protti ha inoltre annunciato di essere affetto da neoplasia e di avere iniziato le cure .

Protti: "Sempre segnato contro la Juve"

Così Protti sull'esperienza da spettatore allo Stadium, inaugurato nel 2011 sulle ceneri del Delle Alpi: “Si parla della modernità e di come devono essere gli stadi nel 2025. La mia fortuna è stata quella di poterla vivere da spettatore. Io sono venuto con mio figlio a vedere il mio amico Giorgio Chiellini contro il Barcellona. È stata una bella serata e Giorgio ha fatto pure gol”. Poi, il ricordo del proprio trascorso da avversario dei bianconeri: “Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in serie A - ha dichiarato a Tmw - Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna. La mia esperienza nelle coppe europee? Ho pensato al mio esordio in Coppa Uefa contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea”.