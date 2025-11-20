Milan-Inter, Ganz: "Sarei titolare con entrambe. Leao o Lautaro? Dico questo". E su Allegri...

MILANO - E l segna semper lü. Maurizio Ganz è un uomo derby. Si sente così, da sempre. E non ha timore a dirlo, ci mancherebbe, come non si è mai tirato indietro dall’esultare. "Sono sempre stato un uomo derby. Lo sono stato in Inter-Milan, in Brescia-Atalanta, in Ancona-Ascoli. Quando le partite contavano io ci sono sempre stato, ho sempre fatto la differenza" . E oggi "sarei titolare in entrambe le squadre" . Questo derby le piacerebbe giocarlo al fianco di Lautaro o Leao ? "A me piaceva giocare con quelli forti fisicamente, perché mi portavano via due o tre giocatori. Perché con quelli della mia altezza mi toccava beccare delle botte assurde dai difensori. In questo caso dico Leao anche se Lautaro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti al mondo " . Già e Chivu , oltre a lui ha Thuram , Bonny e Pio Esposito ... "Io ho sempre detto che Lautaro-Thuram sono la coppia in assoluto più forte d’Italia, forse anche d’Europa. Poi Esposito mi ha meravigliato tantissimo così come Bonny. Non pensavo che si integrasse subito negli schemi e fosse determinante per l' Inter in questa maniera. Ora l’Inter a differenza degli ultimi anni ora ha quattro giocatori veri" .

"Allegri ha fatto bene con Rafa"

Cosa le piace in particolar modo di Pio? "Ha questa voglia di attaccare la porta. Poi la fisicità. Io non ho mai avuto questa fisicità. Lui ha questa forza. È spavaldo e consapevole delle sue qualità". Leao numero 9 la sorprende o la fa sorridere? "Non mi sorprende perché ho sempre pensato che Leao con quella forza, con lo strappo che ha può stare là davanti... Perché un giocatore così deve partire dal centro del campo? Se tu lo fai partire davanti, quando ti strappa sei già in porta. Quindi non mi meraviglio, Allegri ha fatto bene a mettere Rafa in quella posizione. E quando i giocatori con quella velocità lì e con la forza fisica li metti più vicino alla porta determina come sta facendo ora". E sta trovando anche la famosa continuità… "Lo stavamo aspettando tutti e ora, anche per merito di Allegri, questa continuità sta arrivando".

"Chi vince da un segnale forte"

La stessa cosa non si può dire di Gimenez o sbaglio?"E se il gioco del Milan non fosse il suo gioco? Secondo me lui ha bisogno di palloni in area perché così è sempre stato determinate. Questo Milan ha un gioco diverso per questo sta facendo fatica". E quindi? "Io mi aspetto a gennaio il colpo della punta centrale perché in questo Milan manca un giocatore da doppia cifra, da venti gol. Manca da troppi anni". Per concludere: la coppia da sogno in attacco di Maurizio Ganz in questo derby? "Rinuncio a Lautaro Martinez e ti dico Thuram-Leao perché Marcus è più punta centrale, perché Rafa gli gira intorno. Pensa a marcarli". Chi vince? "Non so ma chi porta a casa i tre punti dà un grande segnale al campionato".