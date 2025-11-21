Rocchi: “Troppi errori al Var. I giocatori fanno brutta figura. Sozza in Inter-Milan? Tabù superato”

Gianluca Rocchi si è confrontato sul presente e sul futuro dell’arbitraggio in Serie A, affrontando temi caldi come il tempo effettivo delle gare, il confronto con la Champions League e l’uso del Var, negli studi di Sky Sport. Il designatore arbitrale ha analizzato le differenze di ritmo tra campionato e competizioni europee, evidenziando come la qualità del gioco e la gestione delle partite siano elementi chiave per rendere l’arbitraggio più efficace e credibile. L'ex direttore di gara ha poi messo in luce il problema delle simulazioni e delle esagerazioni sui contatti in campo. L’attenzione si è spostata anche sugli errori commessi con il Var e la scelta di Sozza della sezione di Seregno per Inter-Milan.

Il tempo effettico e la differenza tra Serie A e Champions

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato di diversi temi legati alla classe arbitrale, a partire dal tempo effettivo delle gare: "Negli anni sono state aggiunte tante cose, e qualcosa lasciamo per strada. In più ci sono più partite rispetto a prima e l’impegno fisico è superiore. Il trend di quest’anno è in calo rispetto alle stagioni precedenti, è un discorso da affrontare più con le squadre che tra noi arbitri. La differenza nel ritmo con la Champions? La qualità del gioco è superiore, è oggettivo. Ci sono molte più gare belle, anche da arbitrare: se la partita fila via liscia, l’arbitro fa bella figura. Non vogliamo fischiare falli anche se non lo sono: i ritmi li dettano i calciatori, non gli arbitri. Però la differenza tra la Champions e il nostro campionato c’è". Poi ha proseguito: "Partite troppo spezzettate riducono il tempo di gioco? Quando si dice che il numero di falli incide sul tempo effettivo, non è corretto e lo dicono alcune gare, anche di questo inizio di campionato. Per quanto riguarda il recupero, stiamo lavorando: non è detto che allungarlo aumenti il gioco effettivo. Dipende dalle squadre".

Le simulazioni come boomerang

Poi l'attenzione si è spostata su Inter-Lazio, che è stata la partita con più falli dell’undicesima giornata, la quarta in assoluto del campionato. Una differenza notevole con il derby di Torino, una delle meno fallose. Ne ha parlato Rocchi: "Beh, se parliamo di arbitri a Torino c’era Zufferli, che è un giovanissimo, sta venendo fuori ma poteva anche soffrire. E invece le due squadre l’hanno approcciata in altro modo". Poi il designatore ha parlato dell'appello a non esasperare troppo le conseguenze dei colpi subiti, che ha fatto nelle scorse settimane: "È una cosa che accade su tutti i campi, con tutti i club e in tutte le partite. Ho chiesto di non accentuare situazioni che riguardano colpi al viso: è una cosa che nasce per proteggere i calciatori. Ma, se viene utilizzato per fare ammonire scorrettamente un collega, è un boomerang soprattutto per i giocatori: noi arbitri facciamo brutta figura, ma la fanno soprattutto loro. Con la simulazione, per esempio, non freghi solo l’arbitro o l’avversario: freghi tutti. Spero che ribaltino il ragionamento: l’arbitro può anche aver sbagliato, ma ci vuole collaborazione".