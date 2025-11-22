Tuttosport.com
Napoli-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Gli azzurri di Conte ospitano al Maradona la nuova Dea di Palladino nel posticipo del 12° turno
3 min

NAPOLI - Riprendere in mano la squadra e cercare di raddrizzare il suo cammino, questo l'obiettivo di Antonio Conte con il suo Napoli dopo qualche giorno di pausa dal mondo partenopeo. Gli azzurri sono arrivati alla sosta per le nazionali con la sconfitta contro il Bologna e ora ospitano al Maradona la nuova Atalanta di Raffaele Palladino che farà l'esordio in panchina sulla panchina della Dea. Per entrambe le squadre sarà una sfida molto delicata: i campioni d'Italia cercano conferme, specialmente da leader come McTominay che durante la sosta ha vissuto momenti importanti con la Scozia; dall'altra parte invece il nuovo allenatore vuole cominciare bene il suo percorso a pochi chilometri dal luogo in cui è nato e cresciuto e avrà il compito di risollevare una squadra in difficoltà dopo l'addio di Gasperini e i pochi mesi trascorsi con Juric.

Segui Napoli-Atalanta Live sul nostro sito

Dove vedere Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta, appuntamento del 12° turno di Serie A in programma sabato 22 novembre alle ore 20.45 al Maradona, sarà visibile su Dazn e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming si potrà assistere al match anche sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Napoli-Atalanta: scopri tutte le quote

Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Beukema, Marianucci, Olivera, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Amborsino, Lang, Lucca. Indisponibili: Meret, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Ahanor, Hien, Djimsiti; Zalewski, Ederson, de Roon, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Koussounou, Kolasinac, Bellanova, Bernasconi, Musah, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Sulemana, Samardzic, Maldini. Indisponibili: Bakker, Scalvini. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Dei Giudici-Bahri. IV Uomo: Rapuano. Var: Di Parolo. Avar: Gariglio.

