Cagliari-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Cagliari e Genoa tornano in campo alla Unipol Domus per la 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Fabio Pisacane si presentano all'appuntamento con un bilancio di 3 sconfitte e 2 pareggi: l'ultimo con il Como al Sinigaglia. La classifica riporta 10 punti che valgono il 14º posto con un vantaggio di 3 lunghezze dal Genoa, affidato a Daniele De Rossi dopo le dimissioni di Patrick Vieira. L'ex tecnico della Roma ha esordito pareggiando in casa con la Fiorentina ed è ora chiamato a risollevare le sorti del Grifone impantanato al terzultimo posto con 8 sconfitte a bilancio che hanno compromesso l'inizio di stagione. La prossima giornata, il Cagliari sarà ospite della Juve (29/11), mentre il Genoa riceverà il Verona (29/11). A seguire gli impegni di Coppa Italia rispettivamente contro Napoli e Atalanta.