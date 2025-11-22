Cagliari-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Cagliari e Genoa tornano in campo alla Unipol Domus per la 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Fabio Pisacane si presentano all'appuntamento con un bilancio di 3 sconfitte e 2 pareggi: l'ultimo con il Como al Sinigaglia. La classifica riporta 10 punti che valgono il 14º posto con un vantaggio di 3 lunghezze dal Genoa, affidato a Daniele De Rossi dopo le dimissioni di Patrick Vieira. L'ex tecnico della Roma ha esordito pareggiando in casa con la Fiorentina ed è ora chiamato a risollevare le sorti del Grifone impantanato al terzultimo posto con 8 sconfitte a bilancio che hanno compromesso l'inizio di stagione. La prossima giornata, il Cagliari sarà ospite della Juve (29/11), mentre il Genoa riceverà il Verona (29/11). A seguire gli impegni di Coppa Italia rispettivamente contro Napoli e Atalanta.
Cagliari-Genoa: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Pisacane e De Rossi è in programma alle ore 15 di sabato 22 novembre presso la Unipol Domus di Cagliari. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (215).
Cagliari-Genoa: le probabili formazioni
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Felici; Folorunsho; Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Rodriguez, Deiola, Liteta, Mazzitelli, Rog, Cavuoti, Borrelli, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Sommariva, Siegrist, Ekhattor, Otoa, Masini, Ellertsson, Carboni, Sabelli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Venturino.
Arbitro: La Penna Di Roma. Assistenti: Palermo-Bianchini. Quarto ufficiale: Mariani. Var: Abisso Ass. Var.: Piccinini.