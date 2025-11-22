Udinese-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE - Udinese e Bologna ripartono da dove avevano interrotto la propria corsa. Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, le squadre di Runjaic e Italiano si ritrovano al Bluenergy Stadium in un match che vale la zona alta della classifica. Friulani al decimo posto, con 15 punti conquistati in 11 giornate, e una zona europea non troppo distante da Zaniolo e compagni. Rossoblù, invece, che a Udine sognano addirittura il primato: Orsolini e soci sono quinti a quota 21, a tre punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Roma e a uno soltanto da Milan e Napoli terze.