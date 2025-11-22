Udinese-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE - Udinese e Bologna ripartono da dove avevano interrotto la propria corsa. Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, le squadre di Runjaic e Italiano si ritrovano al Bluenergy Stadium in un match che vale la zona alta della classifica. Friulani al decimo posto, con 15 punti conquistati in 11 giornate, e una zona europea non troppo distante da Zaniolo e compagni. Rossoblù, invece, che a Udine sognano addirittura il primato: Orsolini e soci sono quinti a quota 21, a tre punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Roma e a uno soltanto da Milan e Napoli terze.
La sfida tra Udinese e Bologna, gara valida per il 12° turno di Serie A, in programma alla Bluenergy Arena di Udine sabato 22 novembre alle ore 15, sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn 214.
Le probabili formazioni di Udinese-Bologna
UDINESE (3-5-2): Okoye, Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Kristensen, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Lovric, Piotorowski, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano. A disposizione: Happonenen, Pessina, Casale, Lucumì, Miranda, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernanrdeschi, Dallinga. Indisponibili: Cambiaghi, Freuler, Holm, Immobile, Rowe, Skorupski. Squalificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Sacchi. Assistenti: Lo Cicero-Zezza. IV Uomo: Chiffi. Var: Camplone. Avar: Serra