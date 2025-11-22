Cosmi e il derby Inter-Milan: “Chivu l’equilibratore, Allegri il semplificatore”

MILANO - "Mi aspetto un bel derby! Parliamoci chiaro: se guardiamo le sfide dei primi anni 2000, siamo lontani anni luce. Ma siamo lontani proprio da quel tipo di calcio e dai campioni di quel tempo. Però, in questo momento storico del calcio italiano, questo Inter-Milan può rappresentare qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida spettacolare” . Serse Cosmi non ha dubbi. Il tecnico perugino, oggi opinionista fisso di “ Sportmediaset XXL” in onda ogni domenica di campionato alle 13.10 su Italia 1, è certo che il derby regalerà emozioni e ha deciso di analizzarlo con noi. Cosmi, la sorprendere vedere Inter e Milan ai vertici della classifica dopo l'avvio stentato? “La stagione non era iniziata benissimo, però col passare delle giornate si è oggettivamente capito come entrambe potessero risalire, anche perché nessun’altra squadra ha mostrato finora una marcia tale da creare distacco, tutte hanno commesso errori e avuto inciampi” . Quindi non la sorprende neanche il Milan reduce da un’annata per certi versi balorda? “No. La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri , ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo” .

"Milan, centrocampo ideale"

In cosa ha inciso Allegri? “Nei rapporti. La sensazione è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono”. E' banale ridurre la trasformazione del Milan all'innesto a settembre di Rabiot? “Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric. Se lei mi chiedesse: mister qual è il suo centrocampo ideale? Per caratteristiche e qualità, le direi uno come Modric regista davanti alla difesa, micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie; Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro; Fofana mezzala destra per dinamicità”. Domani sera scopriremo il tandem Leao-Pulisic. “Oggettivamente l'attacco pensato da Allegri non lo abbiamo ancora visto e il Milan ha disputato il 70% delle gare senza uno o l'altro. Leao poi rimane un enigma. Per me non è una follia farlo giocare lì, può può essere una risorsa”.

"Chivu si è preso l'Inter"

Dopo il ko con la Juventus a metà settembre lei disse che “l’Inter era malata dallo scorso anno”. È guarita? “Quell’affermazione era figlia del momento. Aveva perso con l’Udinese e con la Juventus aveva buttato via nel finale un’ottima partita, come fatto in diverse gare della scorsa stagione quando perse punti in maniera scellerata, quindi potevano riaffiorare quei vecchi fantasmi. Oggi direi che la squadra nerazzurra è più vicina alla guarigione e Chivu credo sia stato bravissimo”. Si può affermare che oggi si veda la mano del tecnico romeno? “Si, credo che l’Inter ora sia sua. Attenzione: Inzaghi fino ad aprile è stato bravissimo, ma quando perdi in quel modo tre obiettivi realmente concreti non è facile da metabolizzare, è successo qualcosa di scioccante che avrebbe condizionato chiunque. Chivu in pochi mesi si è appropriato dell’Inter, si è dimostrato un tecnico equilibrato in campo, senza stravolgere subito tutto, e un eccezionale comunicatore”.