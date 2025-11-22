Damiani gioca il derby dei ds: "Ausilio e Tare competenza e decisionismo. Due top nel ruolo”

Appena sente i loro nomi Oscar Damiani s’illumina immediatamente: «Difficile scegliere e avere una preferenza tra Piero Ausilio e Igli Tare. Sono due cari amici e posso solo che parlarne bene. Lo faccio non per il rapporto che ci lega, ma perché sono due top nel loro settore e i risultati ottenuti in questi anni parlano per entrambi. Non a caso anche grazie al loro lavoro Inter e Milan sono di nuovo ai vertici». Il Derby milanese di domani sarà caratterizzato pure dal duello a distanza tra i due direttori sportivi, con l’agente artefice dello sbarco in Serie A di ben 4 Palloni d’Oro (Zidane, Weah, Shevchenko e Papin) a sottolineare la bravura di Ausilio e Tare: «Giustamente parliamo sempre di chi va in campo, ma le squadre che vincono e ottengono risultati brillanti hanno sempre alle spalle dirigenti abili e capaci. Due così fanno la differenza come chi scende sul rettangolo verde la domenica».



In cosa si somigliano Ausilio e Tare? «Entrambi hanno grande personalità e sono molto decisi nel perseguire gli obiettivi che si sono prefissati. Attenzione però: a dispetto dei loro caratteri forti sono molto abili a mediare con gli agenti e i proprietari dei rispettivi club per portare avanti e soprattutto a termine le trattative».