Damiani gioca il derby dei ds: "Ausilio e Tare competenza e decisionismo. Due top nel ruolo”

Appena sente i loro nomi Oscar Damiani s’illumina immediatamente: «Difficile scegliere e avere una preferenza tra Piero Ausilio e Igli Tare. Sono due cari amici e posso solo che parlarne bene. Lo faccio non per il rapporto che ci lega, ma perché sono due top nel loro settore e i risultati ottenuti in questi anni parlano per entrambi. Non a caso anche grazie al loro lavoro Inter e Milan sono di nuovo ai vertici». Il Derby milanese di domani sarà caratterizzato pure dal duello a distanza tra i due direttori sportivi, con l’agente artefice dello sbarco in Serie A di ben 4 Palloni d’Oro (Zidane, Weah, Shevchenko e Papin) a sottolineare la bravura di Ausilio e Tare: «Giustamente parliamo sempre di chi va in campo, ma le squadre che vincono e ottengono risultati brillanti hanno sempre alle spalle dirigenti abili e capaci. Due così fanno la differenza come chi scende sul rettangolo verde la domenica».
In cosa si somigliano Ausilio e Tare? «Entrambi hanno grande personalità e sono molto decisi nel perseguire gli obiettivi che si sono prefissati. Attenzione però: a dispetto dei loro caratteri forti sono molto abili a mediare con gli agenti e i proprietari dei rispettivi club per portare avanti e soprattutto a termine le trattative».
Le capacità in trattativa
Ci racconta una trattativa particolarmente complessa con Tare? «Ai tempi della Lazio chiudemmo l’arrivo nella Capitale di Tommaso Rocchi e successivamente ci fu anche una lunga contrattazione per il rinnovo del contratto di quello che nel frattempo era diventato il capitano della squadra. Igli fu molto determinato nel concludere le trattative, ma non mancarono le difficoltà. A un certo punto non si trovava la quadra col presidente Lotito: così Tare si mise in mezzo per riuscire ad avvicinare le parti e arrivare all’intesa».
Missione compiuta. «Si, alla fine andammo tutti a Cortina e tra una pista di sci e l’altra riuscimmo a chiudere l’accordo. Senza il lavoro diplomatico di Tare sarebbe stato tutto più complicato».
Quindi Igli non è solo tosto come molti lo descrivono… «Tare è un decisionista, ma al tempo stessa cerca sempre di fare gli interessi del club per cui lavora. Sa essere aziendalista nel senso migliore della parola, senza però rinnegare le proprie scelte ed idee. Diciamo che tra Lotito alla Lazio e i tanti dirigenti presenti ora al Milan Igli ha sviluppato pure una vena da abile psicologo».
Com’è in trattativa invece Ausilio? «Piero è bravissimo e negli anni ha saputo destreggiarsi in situazione molto complesse a livello societario, traendo sempre il massimo per il proprio club. Ausilio rappresenta l’esempio da seguire per chi vuole fare il direttore sportivo: ha saputo costruirsi una carriera incredibile e a livelli eccellenti, partendo come segretario del Settore Giovanile e realizzando una grande scalata. Merita solo complimenti per quello che ha saputo fare».
Ausilio e Tare, pregi e difetti
Quali sono i pregi di Ausilio? «Competenza, idee chiare e professionalità».
Che doti invece ha Tare? «Non scende a compromessi ed è molto determinato».
Ci racconta qualche aneddoto di mercato con Ausilio? «Con Piero negli ultimi anni, anche grazie all’avvocato Cecere, abbiamo concluso diverse operazioni. Da Radu a Karamoh passando per Akinsammiro e Agoumé: su quest’ultimo gli ho sempre detto che sarebbe diventato un grande giocatore. A Siviglia ora è in rampa di lancio, peccato che all’Inter non abbia trovato spazio...».
A volte però non l’hanno ascoltata. Tipo su Luiz Gustavo poi andato al Bayern… «Ormai sono passati tanti anni. A volte capita avere visioni e pareri diversi, ma l’importante è mantenere la parola data ed essere corretti. Su questo aspetto sia Ausilio sia Tare sono sempre stati impeccabili. Magari su un paio di ragazzi francesi, che ora sono a grandi livelli, potevano osare di più...».
Infine che mosse si aspetta a gennaio da Inter e Milan? «Ausilio non ama molto il mercato di riparazione e i nerazzurri sono già forti così. Al Milan manca un bomber da 20 gol. Tare proverà a prenderlo, anche se la finestra invernale offre poco di solito».
