Pobega lancia il Bologna in vetta con Inter e Roma. Partita folle a Cagliari: 3-3 Genoa all'ultimo!

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince ancora e, almeno per qualche ora, si prende la vetta della classifica di Serie A insieme a Inter e Roma. I felsinei espugnano il campo dell'Udinese grazie alla doppietta di Pobega e alla prima rete stagionale di Bernardeschi, arrivate tutte nella ripresa. Dopo aver fallito un calcio di rigore con Orsolini, ipnotizzato da Okoye, al 41° minuto, la squadra di Italiano passa in vantaggio con Pobega al 54° e raddoppiano sempre con lo stesso ex giocatore del Milan al 60° su un appoggio sbagliato in difesa del portiere dei friulani. Chiude i giochi il ritorno al gol in Serie A di Bernardeschi in pieno recupero. Bologna in vetta a quota 24 punti mentre la formazione di Runjaic resta a 15 punti in decima posizione.