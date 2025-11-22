Pobega lancia il Bologna in vetta con Inter e Roma. Partita folle a Cagliari: 3-3 Genoa all'ultimo!

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince ancora e, almeno per qualche ora, si prende la vetta della classifica di Serie A insieme a Inter e Roma. I felsinei espugnano il campo dell'Udinese grazie alla doppietta di Pobega e alla prima rete stagionale di Bernardeschi, arrivate tutte nella ripresa. Dopo aver fallito un calcio di rigore con Orsolini, ipnotizzato da Okoye, al 41° minuto, la squadra di Italiano passa in vantaggio con Pobega al 54° e raddoppiano sempre con lo stesso ex giocatore del Milan al 60° su un appoggio sbagliato in difesa del portiere dei friulani. Chiude i giochi il ritorno al gol in Serie A di Bernardeschi in pieno recupero. Bologna in vetta a quota 24 punti mentre la formazione di Runjaic resta a 15 punti in decima posizione.
Cagliari-Genoa show, è 3-3
Partita folle all'Unidomus Arena dove Cagliari e Genoa pareggiano per 3-3 in un susseguirsi di emozioni. E' il nuovo Genoa di De Rossi a passare in vantaggio con Vitinha (prima rete in campionato) al 18° su assist di Colombo ma la risposta del Cagliari arriva con Borrelli di testa al 33°. Liguri di nuovo avanti con Ostigard (terzo gol consecutivo) al 41° ma passano solo due minuti e la formazione di Pisacane pareggia ancora, questa volta con Sebastiano Esposito. Nella ripresa i sardi mettono la testa davanti per la prima volta nella gara ancora con Borriello che di nuovo di testa al 60° fulmina Leali ma vengono raggiunti da Martin che sfrutta una clamorosa papera di Caprile al minuto 83. In pieno recupero il Genoa chiude in dieci a causa dell'espulsione di Norton-Cuffy. In classifica, i sardi salgono a 11 punti mentre i liguri restano terzultimi a quota 8.