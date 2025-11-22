Tuttosport.com
"Genoa, preferivo giocare peggio e vincere": De Rossi e il pari a Cagliari

Le parole dell'allenatore del Grifone dopo il pareggio all'ultimo a Cagliari. Pisacane: "Gol evitabili. Mugugni? La gente paga"
"Genoa, preferivo giocare peggio e vincere": De Rossi e il pari a Cagliari © LAPRESSE
1 min

CAGLIARI - Secondo pareggio consecutivo per il Genoa sotto la gestione di Daniele De Rossi che trova a 7 minuti dalla fine il gol del 3-3 a Cagliari. Il tecnico del Genoa si è detto contento della prestazione. Ma meno del risultato: "Mi sarebbe piaciuto tanto vincere. E la vittoria ci sarebbe potuta anche stare. Bene la prestazione, mi sarebbe piaciuto magari giocare peggio e prendere i tre punti. Ma queste partite si possono anche perdere". Bel gioco? "Un'ottima prestazione, sono contento, hanno giocato tutti molto bene. Contento anche dei nostri due attaccanti: hanno corso, aiutato la squadra".
De Rossi con qualche rimpianto: "Dopo che abbiamo segnato il gol del due a uno forse avrei dovuto chiedere alla squadra di stare più bassa e di non andare in pressing. Sono accorgimenti che miglioreremo in seguito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pisacane mastica amara: "Gol evitabili"

Secondo pari filato anche per il Cagliari di Fabio Pisacane che ha commentato così: "Importante che i nostri attaccanti segnino, ed è stata bella anche la rimonta. Ma abbiamo subito dei gol sicuramente evitabili: il primo a difesa schierata, il secondo da un piazzato con la squadra che stava risalendo. Su un cambio di gioco di 40 metri non possiamo prendere questi gol. Bisogna lavorare su questi aspetti".
La reazione avuta "significa che c'è qualcosa di profondo e di vivo. Ma a questo spirito bisogna aggiungere qualcosa. Mi auguro che da qui in avanti possiamo aggiungere qualcosa che ci dia tre punti". Mentre sui mugugni dice: "La gente paga il biglietto, applaude o fischia. Ma questo è normale". Uno sguardo anche alla classifica: "Oggi saremmo salvi, mi auguro che finisca così". Infine un breve accenno ai nuovi investitori del club rossoblù: "Non posso che essere felice se questo fa felice la società e i tifosi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Genoa, preferivo giocare peggio e vincere": De Rossi e il pari a Cagliari
Pisacane mastica amara: "Gol evitabili"

