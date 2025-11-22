"Genoa, preferivo giocare peggio e vincere": De Rossi e il pari a Cagliari

CAGLIARI - Secondo pareggio consecutivo per il Genoa sotto la gestione di Daniele De Rossi che trova a 7 minuti dalla fine il gol del 3-3 a Cagliari. Il tecnico del Genoa si è detto contento della prestazione. Ma meno del risultato: "Mi sarebbe piaciuto tanto vincere. E la vittoria ci sarebbe potuta anche stare. Bene la prestazione, mi sarebbe piaciuto magari giocare peggio e prendere i tre punti. Ma queste partite si possono anche perdere". Bel gioco? "Un'ottima prestazione, sono contento, hanno giocato tutti molto bene. Contento anche dei nostri due attaccanti: hanno corso, aiutato la squadra".

De Rossi con qualche rimpianto: "Dopo che abbiamo segnato il gol del due a uno forse avrei dovuto chiedere alla squadra di stare più bassa e di non andare in pressing. Sono accorgimenti che miglioreremo in seguito"