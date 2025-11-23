Pellegrino doppietta show: il Parma torna a vincere, Giovane non basta al Verona

VERONA - Dopo 6 partite il Parma torna a vincere e, come nell'ultima occasione (contro Torino), c'è ancora lo zampino di Mateo Pellegrino autore di una doppietta. Gli emiliani portano a casa un importante a Verona per 2-1 allontanandosi dalla zona calda della classifica (15° posto con 11 punti). Per l'Hellas terza sconfitta nelle ultime 4 uscite ed ultimo posto (6 punti).

Hellas subito in vantaggio all'8' con Orban ma, dopo revisione al Var, la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso attaccante su cross di Bradaric. Orban è un pericolo costante per gli emiliani che, però, al 18' sbloccano il parziale con Pellegrino lesto nel correggere in rete la sfera dopo la traversa di Soresen. Ad inizio ripresa Montipò si supera su Cutrone evitando il raddoppio degli ospiti che al 65' subiscono il pareggio: Mosquera porta via il pallone a Keita e serve dentro Giovane in area di rigore che, in una situazione caotica, riesce a trovare spazio per il gol dell'1-1. La partita si accende e nel finale è ancora Pellegrino l'uomo decisivo per il Parma: all'80' splendido pallonetto da dentro l'area figlio, però, di un grave errore di Giovane che ha cercato di servire di testa (da centrocampo!) il suo portiere non accorgendosi della presenza dell'attaccante spagnolo.