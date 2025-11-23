Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili"

VERONA - Il Parma torna alla vittoria battendo a domicilio il Verona allontanandosi dalla zona bassa della classifica. Il commento di Carlos Cuesta a fine partita: "La cosa più importante è giocare bene, difendendo e attaccando nel modo giusto. Abbiamo fatto 15 tiri, la squadra è rimasta sempre compatta e si è sacrificata nel momento del bisogno. Sappiamo di dover migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Ogni giocatore della squadra ha dato il suo contributo. Pellegrino è un esempio, un professionista di massimo livello che lavora su tutti i dettagli. Sono felice di poter lavorare con un giocatore come lui. È un calciatore completo, i singoli migliorano anche con la loro mentalità, mettendo in pratica tutto ciò che alleniamo".

Su Corvi: "È un giocatore pronto, sarei un irresponsabile a scegliere un ragazzo che non è pronto. Era preparato per fare una grande prestazione, lo sapevamo".