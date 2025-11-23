Tuttosport.com
Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili"

Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il successo a Verona: "Importante giocare bene". Il collega: "Dobbiamo sostenere Giovane"
Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili"
1 min

VERONA - Il Parma torna alla vittoria battendo a domicilio il Verona allontanandosi dalla zona bassa della classifica. Il commento di Carlos Cuesta a fine partita: "La cosa più importante è giocare bene, difendendo e attaccando nel modo giusto. Abbiamo fatto 15 tiri, la squadra è rimasta sempre compatta e si è sacrificata nel momento del bisogno. Sappiamo di dover migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Ogni giocatore della squadra ha dato il suo contributo. Pellegrino è un esempio, un professionista di massimo livello che lavora su tutti i dettagli. Sono felice di poter lavorare con un giocatore come lui. È un calciatore completo, i singoli migliorano anche con la loro mentalità, mettendo in pratica tutto ciò che alleniamo".
Su Corvi: "È un giocatore pronto, sarei un irresponsabile a scegliere un ragazzo che non è pronto. Era preparato per fare una grande prestazione, lo sapevamo".

Tutte le news di Serie A

Zanetti: "Momenti difficili, dobbiamo reagire"

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ai microfoni di Dazn dopo la partita: "In questo momento Giovane deve avere tutto il nostro sostegno, mi prendo io la responsabilità di quello che è successo in campo. Dispiace per il risultato finale. Volevamo vincere questa partita. Nei nostri momenti migliori abbiamo preso due gol, il primo su una rimessa mai vista nella mia vita. Siamo rimasti in partita lottando. L'avevamo rimessa in piedi, c'era la sensazione di poterla vincere e poi c'é stato l'episodio. Adesso dobbiamo scegliere se reagire di rabbia o abbatterci. In questi momenti si vede la vera squadra. Non esistono capri espiatori, se non gli allenatori. La società è entrata nello spogliatoio e ci ha sostenuto. Sono momenti difficili, ci sta che i tifosi ci contestino. Dobbiamo fare meglio il nostro mestiere - aggiunge - Dobbiamo sicuramente fare più gol per salvarci, bisogna dare fiducia a certi giocatori. I numeri devono crescere non solo per gli attaccanti, ma anche per gli altri giocatori. Inoltre non dobbiamo regalare i gol agli avversari, altrimenti diventa difficile".

Tutte le news di Serie A

