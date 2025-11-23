La Lazio riparte, Guendouzi e Noslin stendono il Lecce: Sarri a -2 dalla Juventus

ROMA - Torna al successo la Lazio di Sarri che all'Olimpico supera di misura il Lecce nel 12° turno di Serie A. Tre punti importanti per i biancocelesti che agganciano il Como a quota 18 e si portano a -2 dalla Juventus, sesta in classifica. Riparte con una sconfitta il cammino salvezza dei giallorossi di Di Francesco che interrompe la mini striscia di due risultati utili consecutivi e con Genoa e Fiorentina a rosicchiare un punto per uscire dalla zona rossa.

Decidono Guendouzi e Nosiln

In apertura sblocca il Lecce, ma la rete viene annullata per un fallo di Sottil. Passato lo spavento, si sveglia la Lazio che prima ha una grande occasione con Dia e poi passa: cross di Basic per Guendouzi che in spaccata sorprende Falcone. Ad inizio ripresa i padroni di casa raddoppiano subito con Dia, l'arbitro Arena annulla dopo una revisione Var per fallo dell'attaccante biancoceleste su Ramadani. Aumenta il ritmo la squadra di casa con Falcone che su Marusic e Isaksen nega alla Lazio la possibilità del doppio vantaggio. A 20' dalla fine sono invece due pali consecutivi, di Guendouzi prima e Zaccagni poi, a fermare la formazione di Sarri. Il forcing finale degli ospiti è poco convinto, la Lazio può sfruttare gli spazi e al 96' chiude la partita con Noslin che arriva davanti la porta direttamente su lancio di Provedel, Falcone devia la prima conclusione ma non può nulla sul tap-in di testa che vale il 2-0 finale.